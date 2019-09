Estudantes de Oeiras fazem campanha para arrecadar alimentos para animais

Com a meta de conseguir uma tonelada de ração para doar à animais de ruas, alunos oeirenses estão realizando uma campanha através do empreendedorismo social para ajudar uma ONG. O projeto escolar, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), busca incentivar os estudantes a ter um olhar para interesse coletivo e a interagir com a comunidade.

O Instituto Barros de Ensino (IBENS) já realiza o projeto há seis anos. Em 2019, o professor Alberth Ferreira sugeriu a ideia de realizar arrecadação de alimentos para animais. A doação será feita para a Organização não Governamental Oeirenses Protetores de Animais (OPA).

Tudo que os meninos do oitavo ano conseguirem arrecadar será doado para a ONG. Foto: Arquivo Pessoal.



“A campanha surgiu com um projeto em parceria com o SEBRAE. Intitulado Jovens Emprenhadores Primeiros Passos ( JEPP), que o IBENS vivência desde a escola infantil ao ensino médio. Os meninos do oitavo ano trabalha empreendedorismo social, tudo que eles conseguirem vão doar para a ONG”, explica Alberth Ferreira.

A OPA foi escolhida para ser contemplada com os alimentos arrecadados após integrantes apresentarem o projeto aos estudantes. A turma responsável pela Campanha Ração Solidaria é composta por oito alunos do oitavo ano do ensino médio.

“Nós estamos recebendo ração, medicamentos, toalhas usadas, sachês de alimentos para gatos e cachorros. Já fizermos parcerias com empresas privadas e públicas. Quem quiser contribuir pode procurar o IBENS ou entrar em contato comigo”, informa Alberth Ferreira. O telefone para falar entrar em contato com o educador é (89) 9 9415-4344.





Biá BoakariSandy Swamy, do Jornal O Dia