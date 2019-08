Estudante faz vaquinha para custear curso de odontologia

A estudante Ana Paula de Alencar Oliveira, de 21 anos, é aluna do curso de odontologia de uma universidade particular de Teresina. A jovem é de família de baixa renda e não tem dinheiro para arcar com os custos dos materiais requisitados para o quinto semestre do curso. Por isso, Ana Paula decidiu fazer uma vaquinha para conseguir angariar fundos para custear os equipamentos.

Bolsista pelo Prouni, Ana Paula não arca com as despesas das mensalidades do curso. No entanto, devido ao alto valor dos materiais, a aluna pede ajuda para conseguir continuar os estudos. Segundo ela, os equipamentos utilizados custam em torno de R$ 8 mil, e sua família não tem condições de pagar esse valor.

Estudante faz vaquinha para custear materiais do curso de odontologia. (Foto: Arquivo Pessoal)

"Sou adotada e meus pais só conseguem me dar o básico. Infelizmente, desde o começo eu soube que eles não iam conseguir pagar. Fiz minha matrícula com a ajuda do marido de uma prima que era dentista e iria me dar todo o material do curso, mas infelizmente ele faleceu e eu não tenho como pagar. Essa é a última alternativa que eu tenho", disse a estudante.

Ana Paula revela que, caso não consiga arrecadar o valor necessário para custear os equipamentos, ela terá que trancar o curso de odontologia e suspender a bolsa de 100% do valor da mensalidade que recebe do Governo Federal.

Estudante faz vaquinha para custear materiais do curso de odontologia. (Foto: Arquivo Pessoal)



"É muito triste pra mim, porque meu sonho é ser dentista e trancando eu nem sei o que fazer. Não é nada reconfortante se esforçar, dar o máximo de si nos estudos, e ter que parar por problemas financeiros que nem está sobre o meu controle. Odonto é um curso integral, fico o dia todo na faculdade, então não tenho alternativa de trabalhar para custear o curso", lamenta.

Para ajudar, os interessados podem depositar qualquer valor nas contas abaixo:

Banco do Brasil

Agência: 13129

Conta Corrente: 266205

Itaú

Agência: 0344

Conta Corrente: 728852

Caixa Econômica

Agência: 0029

Operação: 013

Conta Corrente: 00014294-8

