Estrada cortada em Uruçuí deve ser liberada para tráfego até sexta (31)

O trecho da PI-247, entre os municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves -- que rompeu devido as fortes chuvas que atingem a região -- deve ser liberado para o tráfego até a próxima sexta-feira (31), de acordo com a previsão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Leia também: Uruçuí: governo vai decretar estado de emergência após enchente

O consultor de Engenharia do DER-PI, Severo Eulálio, explicou que o cumprimento da previsão depende do comportamento das chuvas nos próximos dias. Ele explicou que um material compactado será colocado no local do rompimento.

Foto: Neto Fotografia

“As máquinas lançarão no leito danificado da rodovia uma base de pedra e brita, depois uma manta geotêxtil e uma camada em revestimento de piçarra devidamente compactada. Nossas equipes estão correndo contra o tempo e acelerando os trabalhos”, explicou Eulálio.

O consultor afirmou a obra é emergencial e provisória para que as cidades não fiquem isoladas e que após o período chuvoso será executado uma ação definitiva. As obras de recuperação foram iniciadas nesta quarta-feira (29) após a equipe técnicos do órgão descartar a utilização de uma ponte móvel no local por conta da inviabilidade técnica desta estrutura.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do DER