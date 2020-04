Estoques de doses da vacina contra gripe vão ser reabastecidos

No Piauí, a procura por vacina nos primeiros dias da Campanha Nacional contra a Gripe acabou com o estoque em alguns municípios e na capital, Teresina. A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde do estado, Kassia Barros, conta que a procura está bem maior que nos últimos anos e muitas pessoas procuraram o serviço ao mesmo tempo. Ela pede calma à população, lembra que a campanha vai até o dia 22 de maio e assegura que haverá vacinas para todos.



A primeira etapa é destinada a idosos de 60 anos ou mais e e trabalhadores de saúde e a Secretaria ampliou a rede de atendimento, além de criar dois postos ‘drive thru’, de vacinação dentro do carro.

Em Teresina, foram instalados postos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas e igrejas, para evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) afirma que os dois postos drive thru, que vacinam pessoas com mais de 60 anos, estão localizados na Ponte Estaiada e no Parque da Cidadania. Nesses locais o idoso não precisa sair do carro para receber a dose de vacina trivalente – contra três tipos de Influenza.



primeira etapa é destinada a idosos de 60 anos ou mais e e trabalhadores de saúde - Foto: Arquivo O Dia



De acordo com a Secretaria de Saúde do Piauí, os municípios têm autonomia para definir a estratégia de vacinação, de modo a evitar formação de filas e tumulto. Algumas cidades resolveram levar as vacinas para escolas municipais, em que há espaços arejados e amplos. Outras imunizam nas Unidades Básicas de Saúde.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde do Piauí fala sobre a campanha.

“O público-alvo dessa primeira etapa são os idosos e trabalhadores da saúde e a campanha vai de 23 de março a 15 de abril, ou seja, é todo esse período para vacinar. Mas a população, como nunca ocorreu, está procurando de forma muita rápida e todos ao mesmo tempo. Logo que chegar a próxima remessa do Ministério, a gente vai distribuir para as regionais, que, por sua vez, distribuem para os municípios.”

A Secretaria de Saúde recebeu, para dar início à campanha, 67% da quantidade prevista para essa fase. O restante, suficiente para garantir a vacinação do público-alvo, está sendo enviado pelo Ministério da Saúde.

