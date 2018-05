Estelionatários seguem aplicando golpe da Nota Piauiense e Sefaz alerta

Os golpes praticados por criminosos por meio do envio de mensagens de texto usando o nome do Programa Nota Piauiense continuam sendo aplicados no Piauí, mesmo após a Secretaria de Fazenda (Sefaz) ter alertado a população a respeito. Na última terça-feira (08), uma vítima procurou a Sefaz para dizer que recebeu um SMS informando que havia sido sorteada na Nota e chegou a depositar R$ 900,00 na conta dos bandidos.



A Fazenda emitiu um novo alerta, pedindo para que as pessoas fiquem atentas e não respondam às mensagens de texto que por ventura vierem a receber tratando sobre qualquer assunto relacionado ao Programa CPF na Nota. A mensagem geralmente informa que o consumidor foi contemplado com um prêmio de R$ 3 mil e disponibiliza um número de telefone para que a pessoa ligue. A partir de então, ela é induzida a depositar uma quantia na conta dos criminosos.

O coordenador da Nota Piauiense, Otávio Laerth afirma: “A Sefaz não envia mensagens de texto para nenhum ganhador e nem faz ligações São sorteados todo mês prêmios de R$50 mil, R$20 mil, R$ 1 mil; R$ 500; R$ 250 e R$ 100, e mensalmente a Sefaz divulga quando será o sorteio. Quando ele acontece, a pessoa sabe que ganhou através do seu cadastro no site ou acessando a lista de ganhadores que também é divulgada na internet”.

Laerth explica ainda que a Nota Piauiense não oferta prêmio de R$ 3 mil em seus sorteios, como dizem as mensagens de texto, e que o ganhador não precisa depositar nem pagar nada para receber o dinheiro.

Quem tiver recebido mensagens informando que foi premiado deve procurar a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária para registrar um boletim de ocorrência. O telefone da delegacia é o 3216-9714.

“A orientação é que nenhum consumidor retorne a ligação que aparece na mensagem e procure a polícia”, alerta Otávio.

O prêmio da Nota Piauiense só é pago através de pedido de resgate feito pelo ganhador no site do programa. Com os dados bancários cadastrados, ele recebe o pagamento em até 30 dias. “Toda a transação para o recebimento da premiação é feita no site da Nota Piauiense. Não há interferência de terceiros nisso. É um processo todo online”, finaliza.

Como pedir o resgate

Saiu a lista de ganhadores e o consumidor foi contemplado com um dos prêmios da Nota Piauiense. Como pedir o resgate? Basta acessar o site do programa (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense) e clicar no local (foto abaixo) que indica a liberação do saldo. Nele há uma frase que diz: “solicitação de resgate”.

Da Redação