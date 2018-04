Estado envia ajuda humanitária a 3 mil famílias atingidas pelas cheias

Para atender os municípios atingidos pelas cheias na região norte do Piauí, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec), envia ajuda humanitária às famílias desalojadas com a distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, colchonetes e água mineral. O auxílio é suficiente para atender 3 mil famílias até a chegada do apoio federal, garantido pelo ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade.

O material é entregue às prefeituras, que são responsáveis por repassá-lo às famílias que vêm sendo acompanhadas pela Assistência Social e Defesa Civil municipal. Os municípios já beneficiados são Barras, Batalha, Cabeceiras, Esperantina, José de Freitas, Joca Marques e Luzilândia.

O secretário de Estado da Defesa Civil, Raimundo Coelho, destaca o trabalho desenvolvido pelo governo no sentido de prestar toda a assistência às famílias removidas de suas casas em razão do alerta após vazamento na parede do reservatório da Barragem do Bezerro, em José de Freitas, ou atingidas pelas cheias dos rios na região norte do Piauí.

"A ajuda humanitária é muito importante para as famílias que passam por um momento delicado. Desde que foi constatado o risco na Barragem do Bezerro e os níveis das águas começaram a aumentar, foi tomada uma série de medidas que, sem sombra de dúvidas, foi determinante para a minimação dos efeitos sobre as pessoas daquela região. Essa ajuda é mais uma das ações que adotamos nesse sentido", destacou o gestor

Ascom