Estado decreta ponto facultativo na segunda (28)

O Governo do Piauí declarou ponto facultativo na segunda-feira (28), em virtude das comemorações do Dia do Servidor Público.



Assim, serão contemplados todos os servidores dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação de serviços considerados essenciais.

(Foto: Arquivo ODIA)

O decreto declarando a decisão é o de número 18.594, publicado no Diário Oficial do dia 21 de outubro. “É uma forma simbólica de homenagear os servidores do nosso Estado, que prestam relevante serviço a toda a sociedade piauiense. Tivemos uma programação festiva especial realizada nessa semana e, anualmente, é instituído o ponto facultativo a todos, sem prejudicar a prestação de serviços essenciais e emergenciais, como Saúde, Segurança, Bombeiros e Defesa Civil”, declarou o secretário de Governo, Osmar Júnior.

Da redação