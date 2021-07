Esperantina: foragido, ex-prefeito Felipe Santolia é preso em São Paulo

O ex-prefeito de Esperantina, Felipe Santolia, foi preso pela Polícia Civil na noite de quarta-feira (23). Ele estava foragido há mais de dois anos e foi encontrado na cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo.

Conhecido como Xico Namastê, Antonio Felipe Santolia Rodrigues foi prefeito entre 2005 e 2008, sendo acusado de desvios milionários ocorridos no período em que ocupou o cargo público. O ex-gestor municipal respondeu a processo e integrava o rol de pessoas procuradas, com pena de dois anos e três meses.

Foto: Divulgação

Por meio de uma investigação policial, a Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), órgão de execução da Polícia Civil do Estado de São Paulo, juntamente com a Gerência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Estado do Piauí, obteve a localização do ex-prefeito no município de Caraguatatuba, cidade do litoral Norte de São Paulo, e solicitou mandado de busca e apreensão à Justiça paulista.

Segundo informações apuradas, Santolia permaneceu desconhecido, se esquivando da aplicação da Lei por anos. O mesmo deixou seus cabelos crescerem, utilizando um novo nome e um novo apelido, o que lhe permitiu andar livremente pelo município.

Foto: Divulgação

As equipes da Divisão de Capturas se dirigiram ao local que servia de esconderijo do procurado e também como escritório de uma empresa de tecnologia que comercializava em aplicativo voltado ao desenvolvimento dos pequenos comércios daquela região. Ao ser abordado, o ex-prefeito apresentou documento falso, com dados de outra pessoa, oriundo de Minas Gerais. Alegando ser primo de Felipe Santolia, continuou a negar a sua real identidade.

O capturado foi transportado à sede da Divisão de Capturas para realização dos procedimentos de Polícia Judiciária e recolhido a estabelecimento prisional onde permanecerá à disposição da Justiça. O ex-prefeito deverá ser conduzido ao Piauí nos próximos dias.

Isabela Lopes

