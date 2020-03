O novo coronavírus pode ser transmitido pelos olhos, como alerta a Academia Americana de Oftalmologia (AAO). Isso acontece por que a contaminação do coronavírus se dá de forma viral, pelo contato, ou seja, tudo que pode conter gotículas de saliva, transmitidas pela fala, tosse, beijo ou espirro. Deste modo, as lentes de contato e óculos devem ter higienização redobrada.



"Tem que ter mais atenção na assepsia tanto das mãos quanto da lente. Pois a pessoas fica muito vulnerável ao tocar a lente e os olhos, e pode ocorrer de ser infectado", explica Francisco Costa, técnico em optometria com especialidade em Contatologia, que cuida da adaptação das lentes de contato ao olho.

O técnico indica que o uso do óculos é mais recomendado neste período de pandemia. Pois a limpeza dos óculos pode ser feita com maior frequência. Por isso, quem puder trocar a lente por óculos é uma opção para evitar o contato direto com os olhos.





Especialista recomenda cuidado redobrado com lente de contato e óculos. Arquivo Pessoal

"Mas o óculos também deve ser higienizado com cuidado. Uma das principais dicas é que antes de tocar no óculos, lave bem as mãos com sabão liquido e quando pegar o óculos é indicado passar o álcool em gel nas lentes, nas hastes, na ponte e depois fazer lavagem. Ter essa atenção vai diminuir o risco de infecção e trazer segurança para o usuário", afirma Francisco Costa.

De acordo com o Ministério da Saúde também é possível ser infectado por superfícies contaminadas, como as mãos, objetos, maçaneta, botão do elevador, corrimão de escada, apoio do ônibus. O contágio acontece com o contato dessas gotículas com a mucosa dos olhos, da boca ou do nariz. Por isso a higienização das mãos e objetos devem ser feitas com frequência.

