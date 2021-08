Especialista em pratos regionais se torna embaixadora da culinária piauiense

Como boa piauiense que é, a chef Sônia Rodrigues busca sempre resgatar a culinária regional em seus pratos. A especialista foi condecorada Embaixadora da culinária do estado do Piauí, além de ter representado o Piauí no 'Enchefs', festival de gastronomia estadual, e ganhado um prêmio em concurso reconhecido nacionalmente.



Sônia Rodrigues conta que o título de Embaixadora se deu a partir do 'Premio Dólmã'. Com ele, se assume a responsabilidade de valorizar a riqueza histórica, cultural, turística e econômica do estado, tendo como principal elo, a gastronomia.

Nas redes sociais, a chef agradece afirmando se sentir honrada com o reconhecimento e promete sempre valorizar as riquezas do Piauí.



Para a chef Sônia, o Piauí é rico em insumos e produtos diversificados com grande leque de possibilidades. Ela afirma que é importante que a cultura local seja valorizada, pois faz com que a gastronomia do estado seja tão especial.



“O estado do Piauí é um estado muito rico, bem como os outros, cada um tem a sua riqueza em gastronomia. Eu gosto muito de ressaltar a culinária piauiense, porque são produtos e insumos maravilhosos e gostosos, com várias possibilidades de preparações”.



A gastróloga afirma que desde sempre observou a sua mãe na cozinha, acompanhando indiretamente todo o processo de preparação da comida. Mesmo cozinhando há 30 anos, Sônia pontua que só começou a estudar gastronomia em 2015.



“Eu costumo dizer que eu sempre fiz um estudo de forma indireta, pois eu não fazia a comida, mas estava sempre na cozinha com a minha mãe. Em 2015 resolvi fazer gastronomia, eu já era graduada, mas entrei no curso e acabei maravilhada. Depois fiz pós-graduação, e não quis mais fazer outra coisa”.

Sônia Rodrigues conta que está coordenando o festival 'Enchefs Piauí' que acontece este ano. A mesma afirma que é uma responsabilidade que carrega com muito afeto e que está feliz em participar de um evento que eleve nacionalmente o nome do Piauí.

"A melhor coisa que tem é a gente fazer o que gosta”

Sônia Rodrigues confessa que, apesar de ter outras atividades e graduações, a culinária é essencial em sua vida e ela não abre mão. A chef pontua ainda que mesmo o lado financeiro sendo de grande importância, é ainda mais importante que a profissão seja feita com amor.



“Eu me sinto muito honrada. No dia a dia é sempre uma correria, mas a melhor coisa que tem é a gente fazer o que gosta. Precisamos buscar coisas que nos deixam felizes e que nos abrem para o mundo. Isso é muito gratificante”.

Para os chefs e cozinheiros piauienses, a especialista afirma que o estudo e a dedicação são essenciais, uma vez que é preciso mergulhar nesse vasto mundo da gastronomia. “A gente passa a ter uma consciência melhor da riqueza que nós temos, em valorizar os ancestrais e as pessoas que cuidaram da gente e que trouxeram esse hábito da culinária piauiense. Nós temos uma riqueza muito maravilhosa no nosso estado”, finaliza.















