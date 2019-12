Especial de Natal: O nascimento do menino Jesus e sua simbologia

Natal é tempo de festejar com a família o nascimento de Jesus Cristo. O presépio, as luzes, a estrela e a manjedoura são alguns dos símbolos natalinos que os cristãos utilizam para celebrar sua vinda.

O padre Francisco Cabrini argumenta que o dia 25 foi uma data escolhida pelos cristãos, mas que não se sabe ao certo em que data o menino Jesus nasceu. Mas de toda forma o que é mais importante é o significado de sua vinda: livrar a humanidade de todos os pecados.

“O nascimento de Jesus é importante, pois ele veio até nós, assumindo a carne humana, se solidarizando com a humanidade. Fazendo todo aquele processo que cada ser humano faz, que é ser gerado no útero da mãe, se desenvolver, nascer, crescer, passar pela adolescência, pela juventude, pela fase adulta, sentir dores e morrer, contudo sem deixar de ser Deus”, assinala padre Cabrini.

De acordo o padre Cabrini, outras representações importantes são Jose e Maria. Já a árvore de natal e o papai não são símbolo de natal para a igreja e os cristãos, por que foi algo colocado depois.

“O presépio é a representação que nos faz reviver o contexto do nascimento de Jesus fora de Belém, temos manjedoura que nos diz muito, pois foi onde Jesus nasceu. Ele poderia ter nascido no berço de ouro, mas nasceu em local simples, humilde, sem brilho. Que significa simplicidade que é vontade de Deus. A estrela representa a luz, pois Deus vem clarear a humanidade com essa luz, representa também uma seta, indicativo de algo que é fonte de libertação, vida e esclarecimento”, explica o sacerdote.

Todavia, ainda existem os símbolos como a Coroa do Advento, confeccionada com folhas verdes e composta por quatro velas. A cada domingo, uma vela é acesa simbolizando a luz que chegará, a luz que iluminará aqueles que estão nas trevas.

Em algumas situações as velas são coloridas, mas o sentido deve ser o mesmo: uma vela para cada domingo do advento, sem importar a cor. A guirlanda, com seu formato em círculo, significa a perfeição e o ciclo infinito do universo, assim como infinito é o amor de Deus.

O pinheiro, é a árvore que sobrevive ao inverno e lembra que a fé em Deus supera a morte. Com bolas coloridas e luzes, a árvore deve conter a estrela guia, aquela que guiou os reis magos até Jesus. As luzes lembram que “Ele é a Luz do mundo” (Jo 8,12) que “ilumina todo homem que vem a este mundo” (Jo 1,9). Os reis magos levaram presentes ao menino Deus, e por isso, mantem-se a tradição de colocar presentes sob a árvore de natal.

Já as meias são uma atribuição a São Nicolau. Conta-se que ainda jovem, ele soube que um dos vizinhos enviaria as três filhas para a prostituição, pois não teria mais recursos financeiros para sustentá-las ou pagar o dote do casamento. Diante dessa situação, Nicolau jogou moedas de ouro pela chaminé da casa vizinha, e com isso remediou a situação evitando a prostituição das jovens. Há uma versão apontando que essas moedas caíram dentro de meias colocadas na chaminé, com objetivo de aquecer a vestimenta. A Liturgia da Igreja, nesse período tem a cor roxo, tal qual na Quaresma. Onde a Igreja vive a expectativa por um momento que vai chegar.