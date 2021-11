Escritor piauiense lança livro de Filosofia para alunos da 1ª série do fundamental

A filosofia é essencial nas escolas, pois é eficaz para o desenvolvimento da autonomia e princípios básicos para formação do indivíduo, estimulando o pensamento e o protagonismo de sua vida. Diante disso, o escritor José Rodrigues Alves Filho desenvolveu uma obra infantil intitulada como “Filosofia Infantil: Valores e Virtudes”, voltado para auxiliar alunos na fase inicial da vida escolar.



A obra é a primeira da Coleção Filosofia e Ética na Escola, que está sendo preparada pelo autor, e possui um material contextualizado, com figuras lúdicas representando os filósofos na infância, tradução em três idiomas (português, inglês e espanhol). O livro é indicado para crianças com faixa etária de seis anos de idade que estão cursando a primeira série do ensino fundamental. Ao final de cada capítulo, são apresentadas atividades que ajudarão no desenvolvimento do senso crítico, noções de valores como o Amor, a Bondade, o Desapego, a Disciplina, a Honestidade, a Paciência e a Sabedoria.



José Filho lançou no começo deste ano a obra “Mestre de Si Mesmo”, voltada para o público adulto e especialistas em diversas áreas. Foi então que sentiu a necessidade de escrever para crianças, para auxiliar na formação de profissionais mais maduros e com valores bem definidos.



“O exemplar possui temas filosóficos de forma simples e divertida, tornando-se, assim, um poderoso instrumento pedagógico na fase inicial da vida escolar, possuindo questionamentos, reflexões, valores e princípios éticos e morais. Creio que isso pode lapidar a criança de hoje para que o adulto de amanhã seja alguém responsável, ético, justo, altruísta e equilibrado, que paute a sua vida na sabedoria”, finaliza o escritor.



O lançamento da obra acontecerá na Livraria Leitura (localizada no shopping Rio Poty), no dia 5 de novembro, às 18h. Na ocasião, o escritor promoverá uma noite de autógrafos. Todos os protocolos sanitários serão respeitados de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde.

