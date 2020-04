Escolas produzem material impresso para alunos sem internet

Para dar concretude ao Plano de Ação Pedagógica, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) com o propósito de reorganizar as atividades escolares durante a suspensão das atividades presenciais, em face das medidas de isolamento previstas pelas autoridades sanitárias na prevenção à Covid-19, as escolas da rede estão pondo em prática diversas estratégias, como a impressão e envio de atividades para alunos que não têm acesso à internet.

A carga horária correspondente aos dias letivos será executada por meio de atividades não presenciais, domiciliares, utilizando estratégias de ensino e acompanhamento da aprendizagem de forma remota, por meio de orientações dos professores e dos gestores escolares.



Em São Julião, município que fica 385 Km ao Sul de Teresina, a supervisora de ensino, Lucinete Pereira, reuniu-se na segunda-feira (13), com coordenadores pedagógicos e diretores das escolas locais, com o objetivo de planejar as novas estratégias e diretrizes da Seduc durante o regime especial de aulas.



(Foto: Divulgação/Seduc)

"Desde o final de março, nossa equipe, composta pelo núcleo gestor e os professores, vem desenvolvendo atividades à distância com os estudantes, seguindo a própria Orientação Técnica GEIEF/UNEA/SUEB 002/2020. Nesse período, pudemos verificar as principais dificuldades dos alunos, bem como realizar um levantamento de quem tem acesso à tecnologias como a internet. Essa primeira experiência está sendo muito útil na implementação da nova sistemática adotada pela Secretaria da Educação. Aqui em nosso município nenhum estudante ficará sem acesso aos conteúdos e atividades", relata a supervisora.

O ensino remoto proposto trata-se da experiência de ensinar a distância, com o suporte de tecnologias ou não, tanto para disponibilização de conteúdo quanto para acompanhamento dos estudantes em suas atividades propostas. Por esta razão, há a necessidade de acompanhamento e registro por parte dos professores e gestores.

Um material específico deve ser preparado para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico e por fim o material impresso para os que não têm acesso a essas tecnologias. Cada escola terá a liberdade de preparar da melhor forma o seu plano.

Lídia Carvalho, coordenadora pedagógica da Unidade Escolar Aprígio Pereira Bezerra, revela que os professores já vêm desenvolvendo atividades com os alunos por meio de grupos de Whatsapp e que agora utilizarão outros recursos tecnológicos.

"Já estamos realizando o planejamento pedagógico por meio de videoconferência, orientando para essa nova fase, onde as aulas deverão ser registradas. Os alunos já vêm desenvolvendo atividades com apoio dos professores e o material impresso será entregue ainda esta semana para aqueles que não possuem acesso à internet, a partir de um levantamento que já realizamos, pois a maioria dos estudantes do Ensino Fundamental não têm esse acesso", pontua a coordenadora.

Edna Sousa, professora de Literatura da mesma escola confirma já estar trabalhando remotamente com seus alunos que estão no Ensino Médio, para que os mesmos continuem o aprendizado. "Já desenvolvemos atividades sobre as escolas literárias Romantismo e Pré-Modernismo, com questões objetivas e subjetivas, além de ter proposto a eles cinco temas de redação. A interação está sendo satisfatória, pois eles entendem o momento que vivemos e estão se comprometendo", observa.

A Seduc também chama a atenção para a importância dos pais ficarem atentos e acompanhar as atividades dos seus filhos, pois as escolas funcionarão com essa metodologia enquanto durarem as restrições sanitárias e os estudantes serão avaliados com nota e frequência.

Da redação