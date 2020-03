Escolas particulares e faculdades suspendem aulas devido ao coronavírus

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí (Sinepe), Marcelo Siqueira, confirmou, nesta segunda-feira (16), a adesão à suspensão das aulas em escolas particulares e faculdades por 15 dias para evitar a contaminação do coronavírus. A recomendação é de que as instituições de ensino paralisem as atividades a partir de hoje, com tolerância máxima até quarta-feira (18). (Veja lista abaixo:)



Instituições de ensino devem suspender atividades até a quarta-feira (18). Foto: Moura Alves - O Dia.

“Decidimos aderir à orientação do Governo do Estado durante uma reunião realizada nesta segunda-feira. O comunicado já foi encaminhado às escolas particulares e faculdades. Todos deverão aderir à medida que é para evitar a contaminação do coronavírus”, explicou Marcelo.

O último boletim da Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), divulgado nesta segunda-feira (16), aponta para 28 casos suspeitos do coronavírus e nove outros casos já foram descartados por exames laboratoriais. Nenhum caso foi confirmado no Estado.

O Governo do Estado também suspendeu por 15 dias as aulas das escolas estaduais por causa da pandemia do coronavírus. Na manhã desta segunda-feira (16), a Universidade Federal do Piauí e o Instituto Federal do Piauí (IFPI) decidiram suspender as aulas por um período de 30 dias para evitar o contágio . As aulas retornarão no dia 15 de abril.

Foto: Assis Fernandes.

As medidas adotadas pelo Governo foram decretadas em estado de emergência no domingo (15) por meio de um decreto . Entre as medidas estabelecidas estão: a previsão de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e coleta de amostras clínicas.

O decreto estabelece ainda a suspensão das atividades coletivas ou eventos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta e indireta, em locais fechados com aglomeração acima de 100 pessoas, ou em locais públicos com aglomeração acima de 500 pessoas.

A pandemia do coronavírus também tem afetado a encomia piauiense. A produção de soja, grão de maior exportação a China, país epicentro da doença, vem sofrendo seus impactos significativos assim como as importações do país.

Lista das escolas particulares:

Grupo Educacional Cev

Colégio das Irmãs Teresina

Instituto Dom Barreto

Colégio Diocesano

Colégio Objetivo

Bright Bee Escola Bilíngue

Colégio Pro campus

Colégio Lerote

Instituto Educacional São José

Cidadão Cidadã

Faculdades:

Centro Universitário Santo Agostinho

Centro Universitário Unifacid

Faculdade Faete

Aespi/Unifapi

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia