Escolas do Piauí se inscreveram para OBMEP 2018

As inscrições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) encerram nesta segunda-feira (2) com adesão de unidades escolares de todo Piauí. Quase todas as escolas da rede de ensino público estadual fizeram inscrições. De 650 escolas da Seduc aptas a OBMEP, até agora, 648 já confirmaram participação. O público-alvo são alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Em 2017, mais de 18 milhões de alunos de participaram da olimpíada, que é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras.

No Piauí, a OBMEP integra as ações do Pacto pela Aprendizagem, desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de avançar na qualidade do ensino e aprendizagem de matemática dos alunos da rede, por meio de um acompanhamento e apoio pedagógico às escolas.

A professora Lafayette Carvalho, articuladora da OBMEP no estado, ressalta a importância das escolas participarem: "o foco principal é estimular e promover o estudo da matemática, contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica junto com as Coordenações Regionais da Olimpíada, que incentivam e informam a comunidade escolar sobre a Olimpíada, bem como apresenta oportunidades para os alunos por meio desses programas com bolsa de estudo".

A prova da primeira fase será aplicada no dia 5 de junho. A comissão organizadora divulga a lista dos classificados para a 2ª fase das provas no site www.obmep.org.br no dia 13 de agosto.

A OBMEP, criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, está em sua 14ª Edição e tem como objetivos principais:

- Estimular e promover o estudo da Matemática;

- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade;

- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;

- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional;

- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;

- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática - SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

