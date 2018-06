Escolas, delegacias e hospitais terão internet em 2 anos, garante PPP

O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (05) o contrato de Parceria Público Privada com a empresa Globaltask Gestão e Tecnologia S/A, que vai administrar o projeto Piauí Conectado. Através dessa PPP, o governo promete viabilizar, por meio da rede de fibra ótica, a oferta de internet de maior qualidade aos órgãos da administração pública estadual.

Segundo a superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura, em dois anos haverá internet em todas as escolas, delegacias e hospitais do estado. “Educação, segurança e saúde são as áreas com maior número de pontos. As centrais de controle e monitoramento, por exemplo, vão ajudar na implementação do plano de segurança estadual”, afirmou.

O contrato prevê que durante 30 anos serão investidos pela concessionária R$ 211 milhões. Destes, R$ 165.323.457,29 serão para obras nos dois primeiros anos de contrato para implantação de 5.000 da rede de fibra ótica em todo o Estado, além da instalação de 1.500 pontos de internet.

O processo licitatório demorou mais de dois anos para ser concluído. De acordo com o governador Wellington Dias (PT), a partir de agora o Estado vai economizar. “Antes tínhamos um custo de R$ 7 milhões por mês, e agora isso cai para R$ 4.200 milhões”, destacou.

O Governo do Estado conta hoje com 630 pontos de internet e paga R$7.090,00 por ponto. Com a PPP, a previsão é de que haja 1.500 pontos de internet ao custo de R$2.788,04 por ponto.

Nayara Felizardo, com informações de Ithyara Borges (do Karnak)