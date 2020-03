Escola municipal utiliza Jornal O DIA como suporte pedagógico

Os alunos da Escola Municipal Mário Quintana, localizada na zona Sudeste de Teresina, iniciaram o “Projeto Jornal na Escola” e vão utilizar o Jornal O DIA como suporte pedagógico. As pedagogas querem estimular a criatividade, reflexão dos fatos, troca de informações, linguagem, escrita formal e desenvolver a análise crítica dos alunos.

Ao todo, 200 estudantes, do 2° ao 5° Ano, participam da atividade nos períodos da manhã e tarde. A escola fez a assinatura do jornal e cada sala tem o dia para ler o jornal e fazer as análises.

“Todo ano, temos um projeto e este ano é o ‘Jornal na Escola’. Como estamos em um mundo globalizado, que as informações vêm instantaneamente, principalmente através da internet, os nossos alunos, pela facilidade dessa comunicação, estão ‘mal-acostumados’ a escrever e ler”, explica a pedagoga Teresa Cristina.



Na sala de aula, os estudantes estão conhecendo a estrutura do jornal, desde o cabeçalho às imagens - Foto: Arquivo Pessoal



Segundo a direção da escola, o projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2020. Serão exploradas as características, reescrita e reconstrução dos anúncios, charges, propagandas e classificados. Os professores já iniciaram a apresentação do jornal e utilizaram as manchetes como ponto de partida da leitura. As crianças selecionaram e reescreveram os títulos. Ao final do projeto, a intenção é montar um jornal impresso.

“Os estudantes não gostam de ler as informações e ter a preocupação de saber a fonte, ter criticidade. Recebem uma avalanche de informações e apenas internalizam. O jornal tem esse intuito, para que eles leiam notícias nacionais, da comunidade, do estado e manuseiem de forma física as notícias”, completa Teresa Cristina.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia