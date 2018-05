Erivan Lopes confirma candidatura à reeleição para mandato tampão

O desembargador Erivan Lopes, atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJPI), anunciou que vai ser candidato nas eleições para presidência do órgão, que acontece no próximo dia 21. Erivan, pelas regras administrativas, estaria impedido de concorrer à reeleição e chegou a propor a prorrogação do seu mandato, que termina no dia 31 deste mês, para dezembro.



Na última terça-feira (15), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou a liminar, após processo do desembargador Edvaldo Moura, que proíbe o TJ de estender o mandato além do prazo estipulado em lei, que é de dois anos. No entanto, a decisão permite que o atual presidente possa participar da eleição para o mandato complementar de sete meses.

“Essa decisão do CNJ diz que todos os desembargadores são elegíveis. Qualquer desembargador vai poder concorrer aos quatros cargos que estarão em eleição, de cargos Presidente, Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor. Eu sou candidato a presidente”, declarou o desembargador Erivan Lopes.

A nova diretoria ficará à frente do TJPI provisoriamente durante o período correspondente a 1º de junho de 2018 a 06 de janeiro de 2019. Os candidatos aos cargos devem se manifestar sobre a intenção de participar da disputa apenas no dia da eleição. O desembargador Olímpio Galvão, que tomou posse esta semana na Corte, também poderá concorrer ao pleito.

