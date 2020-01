Equipe de cenografia do Rally Cerapió é assaltada em Teresina

Uma equipe responsável pela cronometragem e cenografia do Rally Cerapió 2020 foi assaltada na tarde desta quinta-feira (30), na estrada que dá acesso à comunidade rural Taboca do Pau Ferrado, ao lado do Parque de Exposições Dirceu Arcoverde, em Teresina.



Segundo a assessoria de imprensa do evento, dois homens em uma moto anunciaram o assalto e levaram celulares, computadores e uma quantia em dinheiro, que não foi divulgada.

A Secretaria Segurança foi acionada e designou equipes da Força Tarefa e da Polícia Civil para acompanhar o caso. Agentes estão em diligências na região com o intuito de prender os suspeitos e recuperar os pertences roubados.

Ainda de acordo com a assessoria, a prova de bikes do Rally será mantida e o resultado da desta etapa não será afetado. O último dia de provas acontece nesta sexta-feira (31), com outro circuito pela região de Teresina.

A 33ª edição do tradicional evento off-road, que reúne também as modalidades de motos, carros, quadriciclos e UTVs, começou no dia 27, em Fortaleza (CE), e chegou hoje à capital piauiense.





Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia