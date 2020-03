A Equatorial Piauí tem como principal objetivo do seu plano operacional estruturado assegurar o fornecimento de energia elétrica com qualidade e segurança aos consumidores. Assim, a empresa está promovendo um esforço conjunto para garantir o fornecimento de energia durante todo período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus – COVID-19. Mesmo diante do cenário atual de disseminação do coronavírus no Brasil, a Equatorial segue de forma proativa com seu Centro de Operação em funcionamento e seguindo as regras de proteção recomendadas pelo Ministério da Saúde, garantindo, assim, a segurança de seus colaboradores.

A distribuidora definiu uma estratégia de trabalho com equipes de prontidão, caso haja necessidade de atendimento às atividades essenciais de energia. Toda a infraestrutura de atendimento emergencial permanece executando as demandas dos clientes. No entanto, reforça a orientação de solicitarem os serviços e atendimentos emergenciais pelos canais digitais, uma vez que as agências e postos de atendimento presenciais estarão fechados até que a crise esteja controlada. Os canais de atendimentos digitais para o cliente funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são gratuitos.



Equatorial traça plano de atuação durante crise do Coronavírus - Foto: Divulgação/Equatorial Piauí



Importante reforçar que ao longo dos últimos meses, a Equatorial Piauí vem realizando ações de manutenção preventiva na rede de distribuição de energia elétrica, o que assegura o fornecimento do serviço com qualidade e aumenta a confiabilidade das redes elétricas. “No atual cenário que estamos, a Equatorial Piauí segue trabalhando para garantir que todos os seus clientes, recebam energia com qualidade e segurança, principalmente centros de saúde e hospitais, que nesse momento, prestam serviço de extrema importância no combate ao COVID-19 no Estado do Piauí. Realizamos ações preventivas nos últimos meses e temos equipes de plantão para a manutenção do fornecimento e o restabelecimento do sistema em caso de falta de energia. As solicitações podem ser feitas por meio dos nossos canais digitais”, afirmou o diretor de Operações Técnicas e Comerciais da Equatorial Piauí, Cosme Cezário.

Canais de atendimento

A Equatorial Piauí está realizando o atendimento aos clientes pelos seus canais digitais. O consumidor pode entrar em contato via central de atendimento pelo número 0800 086 0800 ou por meio da Clara, atendimento de inteligência artificial via Whatsapp pelo número (86) 3228-8200, ou pelo site www.equatorialpiaui.com.br

Para receber o atendimento da assistente virtual Clara, o cliente deve salvar o número (86) 3228-8200 na agenda do celular e, somente após isso, começar a interação somente por mensagem de texto. Para o atendimento, é importante ter em mãos o número da unidade consumidora, CPF ou CNPJ.

