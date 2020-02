Equatorial Piauí orienta sobre ligações provisórias no Carnaval

Chegou fevereiro e com ele a maior festa brasileira que é o Carnaval. Bloquinhos de rua, as mais belas fantasias, festas que arrastam multidões em um ritmo de festa, muita animação em todo o Piauí. Aqui no Estado, seja na capital, com o maior Corso do Mundo, ou de norte a Sul em diversos municípios (Luís Correia, Piripiri, Cajueiro da Praia, Barra Grande, Picos, Floriano, Água Branca e muitos outros) com os carnavais de rua, para garantir que a festa seja segura é preciso atenção quando o assunto é energia.

Pensando nessa movimentação e alegria que contagia, a Equatorial Piauí separou algumas dicas importantes para esclarecer aos proprietários de barracas que venderão suas mercadorias e também para que os organizadores das grandes festas e bloquinhos de rua, entendam como solicitar a ligação provisória, necessária para garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança.



Foto: Equatorial Piauí

Prazos e atendimento

Para solicitar uma ligação provisória durante o carnaval e realizemos a programação para o atendimento, o cliente deve procurar um ponto de atendimento da Equatorial Piauí com no mínimo três dias de antecedência (baixa tensão) ou até uma semana (cliente de alta tensão) da realização do evento, apresentando carteira de identidade (RG), CPF, a carga detalhada dos equipamentos que serão utilizados no local da festa e o endereço completo de onde acontecerá o evento. O prazo máximo para atendimento aos clientes de baixa tensão é de 72 horas após solicitação e para clientes de alta tensão é de até uma semana após a efetivação do pedido.

As ligações provisórias, ainda que temporárias, precisam de um planejamento para realização, pois o serviço está condicionado à viabilidade técnica do local. “A Distribuidora precisa que a solicitação seja feita antecipadamente para avaliar as necessidades de instalação de novos transformadores, pontos de fornecimentos e para programar as equipes, que recebem maior número de demandas no período de Carnaval”, destaca o Gerente de Relacionamento com o Cliente, Joaquim Milhomem.

Ações da Distribuidora

A Equatorial Piauí já realizou ações e reuniões com diversas prefeituras e órgãos relacionados com a organização das festas para estabelecer as solicitações para os grandes eventos de carnaval, analisando as estruturas e demandas de energia nos municípios da região sul, metropolitana e norte, para antecipar de forma organizada as ligações provisórias. Além disso, a Equatorial Piauí inspecionará os locais das festas para notificar e regularizar situações que não estejam regulares junto à Empresa.

Documentos Necessários

A solicitação nas agências é rápida e fácil. Abaixo, segue a lista dos documentos a serem apresentados de acordo com a categoria do cliente.

Baixa Tensão (Física e Jurídica)

Documento com Foto e CPF para pessoa FÍSICA ; CNPJ com cópia contrato social para pessoa jurídica;

Ofício descrevendo a quantidade de equipamentos utilizados;

Período de utilização de cada equipamento(descritivo dos equipamentos)

Endereço do evento com referência;

Apresentação da Autorização da prefeitura

Média e Alta Tensão/ Órgãos Públicos:

CNPJ com cópia do contrato social ou documento oficial com foto do sócio

Ofício informando dia, horário, carga declarada, endereço, informações sobre o evento (início e fim do evento)

Autorização formal para agrupamento referente à fatura de ligação provisória

Autorização da Prefeitura e Licença do Corpo de Bombeiros.

O prazo para atendimento dessas situações varia de acordo com cada caso e as necessidades de intervenção da empresa.

Confira aqui , os locais das agências de atendimento da Equatorial Piauí. Para mais informações, os clientes devem entrar em contato através da Central de Atendimento no telefone 0800 086 0800.

Equatorial Piauí