Equatorial Piauí orienta consumidores sobre padrão de ligação e ligação nova de energia

Quando há necessidade de solicitar ligação nova para algum imóvel, o proprietário deve instalar o padrão de ligação seguindo recomendações das normas técnicas da Equatorial Piauí e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Este padrão contempla caixa de medição, poste auxiliar, disjuntor, fiação da carga, aterramento, entre outros itens que são indispensáveis para que a ligação da unidade seja feita com segurança. A instalação do padrão deve ser realizada por um profissional capacitado, e construído na área externa da unidade consumidora e de fácil acesso aos leituristas. O cliente também pode contratar o serviço junto à Distribuidora, garantindo um padrão de ligação dentro das normas.

Foto: Divulgação/Equatorial

“A estrutura nova pode ser financiada pela empresa e parcelado em até 24 vezes sem juros na conta de energia ou a construção pode ficar sob a responsabilidade do cliente. Porém, frequentemente percebemos erros quando o cliente contrata um profissional para executar o serviço de construção do padrão de entrada ou externalização da medição. Ocorre que na caixa de medição temos a separação entre o compartimento do medidor e do disjuntor. O cliente geralmente coloca a entrada da fiação da fonte e a saída da fiação da carga no mesmo compartimento e isso acaba inviabilizando a ligação da unidade porque está fora do padrão. O correto é instalar o eletroduto rígido antichama da fonte entrando pela parte lateral inferior do compartimento do medidor e o eletroduto da carga saindo pelo compartimento do disjuntor”, afirma Arineu Santos, Líder de Base de Serviços de Rede da Equatorial Piauí.

O padrão de ligação instalado de forma correta reduz os riscos de incêndios ocasionados por curto-circuito, gera economia, diminui possíveis danos elétricos, causa maior segurança para as pessoas que residem no imóvel, além de proporcionar mais privacidade, pois não será mais necessário a entrada do leiturista no imóvel. Quando os profissionais da Distribuidora não têm acesso ao medidor, o consumo do mês é cobrado pela média dos últimos 12 meses, conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Para solicitar o serviço de construção de padrão ou externalização por meio da Equatorial Piauí, basta que o cliente realize o pedido em uma das agências de atendimento presenciais da Distribuidora. É necessário informar documentos pessoais (RG e CPF), além do endereço para o qual o serviço será solicitado.

“Quando há o pedido de ligação nova, é necessário que o cliente atenda alguns critérios, como não ter nenhuma dívida em seu CPF junto a empresa e que a unidade consumidora não possua débitos. É importante destacar que o solicitante deve providenciar a construção do padrão de entrada que deve ser instalado na parte externa da residência obedecendo o limite entre o imóvel e a via pública. Após isso, uma equipe de campo vai até o local verificar se o padrão está adequado, para então realizar a ligação. Caso o padrão existente no local não atenda as normas técnicas vigentes, a equipe solicitará que o cliente realize as correções necessárias, e solicite uma nova vistoria”, frisou o Líder de Base de Serviços de Rede, Arineu Santos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!