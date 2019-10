Equatorial Piauí lança atendimento pelo WhatsApp

Buscando sempre esforços em inovação tecnológica para facilitar a vida do cliente, a Equatorial Piauí, lança uma nova ferramenta de inteligência artificial, a assistente virtual Clara, que inicialmente permitirá que os clientes piauienses informem falta de energia através do aplicativo de mensagens Whatsapp.

Assim como o cliente faz com um novo contato na sua agenda de celular, ele pode fazer com a assistente virtual: basta salvar o número (86) 3228-8200 no celular e enviar uma mensagem de texto para a Clara pelo Whatsapp sempre que precisar. Ao longo dos próximos meses, novos serviços serão adicionados. Após adicionar o número na agenda, o cliente pode entrar em contato com a assistente para ser atendido por mensagem de texto. É importante informar CPF, CNPJ ou o número da unidade consumidora.

A assistente virtual Clara, ferramenta de inteligência artificial é uma grande evidência dos investimentos em tecnologia que o Grupo Equatorial busca oferecer como forma de garantir ao cliente um atendimento ideal, rápido, simples e sem entraves, revelando um posicionamento de constante melhorias no atendimento para o cliente da Equatorial. A assistente desde o começo do ano, já é utilizada pelos clientes da Equatorial Energia Maranhão e tem se mostrado uma excelente alternativa de comunicação com os clientes das distribuidoras.

De acordo com a projeção do site Statista Research, hoje, aproximadamente 56% da população brasileira já utiliza a ferramenta de comunicação no dia a dia, e entendendo as necessidades e demandas neste cenário da nova era digital, o Grupo Equatorial lança também no Piauí, a assistente virtual Clara, para atender seus clientes espalhados pelos 224 municípios do Estado.

Nessa fase inicial aqui no Piauí, o serviço disponível via Whatsapp será apenas para informar falta de energia e estará disponível aos clientes de todo Estado. Em breve, com o aperfeiçoamento e aprendizado da ferramenta ao longo dos próximos meses, a assistente oferecerá mais serviços como: segunda via de conta, religação, consulta de débitos, código de barras para pagamentos, por exemplo.

‘’Sabemos que hoje, as empresas precisam se conectar cada vez mais com o cliente, usando formas rápidas e fáceis de comunicação, e o Whatsapp é uma destas formas de comunicação. Por isso, hoje, a Equatorial Piauí lança a Clara, assistente virtual da empresa, dotada de inteligência artificial, que representa mais um passo nos investimentos em tecnologia que o Grupo Equatorial realiza para melhorar o atendimento ao piauiense.’’ destaca Marcelo Augusto, Gerente de Transformação Digital e Inovação do Grupo Equatorial Energia.

O presidente da Equatorial Piauí, Nonato Castro, destaca que é um novo momento para a Equatorial Piauí. ‘’A Chegada da Clara, representa uma transformação na forma de relacionamento com o cliente, entre o atendimento da Equatorial Piauí com a população em geral. É uma assistente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que possibilita mais agilidade no processo de garantir que nosso cliente, possa ter, energia de qualidade durante o dia a dia e cada vez oferecer mais opções que serão agregadas ao atendimento digital’’ destaca o presidente.

Da Redação