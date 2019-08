Equatorial entrega centenas de geladeiras pelo aniversário de Teresina

No próximo dia 15 de agosto, a Equatorial Piauí realizará no Ginásio Verdão um grande mutirão de atendimento - ‘’Muito Melhor pra você"-, em uma edição especial que contará com a cerimônia de sorteio de 360 geladeiras para os moradores que se cadastraram nos mutirões de atendimento realizados nos bairros Dirceu, Esplanada e Mocambinho, nos meses de julho e agosto. A entrega das geladeiras está marcada para o dia 16, no aniversário de Teresina.



Negociações de débitos com condições especiais, troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED (até 05 por unidade consumidora), cadastros na Tarifa Social para famílias de baixa renda (podendo receber até 65% de desconto na fatura), novas ligações, solicitação e orientação de poda de árvores e demais serviços comerciais estarão à disposição dos teresinenses no mutirão a ser realizado no dia 15 de agosto no Ginásio Verdão.



Através da iniciativa dos atendimentos nos mutirões nos Bairros Mocambinho, Dirceu e Esplanada, foram realizados 803 cadastros de clientes para o sorteio das trocas de geladeiras e foram realizadas trocas de aproximadamente 3415 lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED em Teresina, oferecendo mais tecnologia e maior economia para as casas dos teresinenses através do programa de Eficiência Energética da Equatorial Piauí.

O Presidente da Equatorial Piauí Nonato Castro afirma que esse é um novo momento para o Piauí. “Temos uma verdadeira paixão pelo povo piauiense, que nos acolheu e já viu o que podemos fazer. Essas ações de atenção ao cliente são reflexo de nosso interesse em que o cliente do Piauí tenha energia de qualidade, que a utilize com segurança, com economia através de equipamentos mais eficientes e que tenha acesso aos benefícios sociais que tem direito. E isso é só o começo. Para isso estamos trabalhando todo dia para ser muito melhor para o Piauí.’’ afirma Nonato.

O local de transporte das geladeiras será de responsabilidade do consumidor e a logística de levar a geladeira velha para o local de troca e voltar à sua residência fica a cargo do cliente, lembrando que a empresa não cobra nenhuma taxa e a troca e totalmente grátis. Leve seus documentos RG, CPF, conta de luz atual paga, ficha do cadastro realizado na tenda dos mutirões em bairros, para caso seja contemplado.

Mutirão ‘Muito melhor pra Você’’ – Edição Teresina

Dia 15 de agosto – Mutirão de Atendimento da Equatorial Piauí e Cerimônia do Sorteio das Geladeiras.

Local: Ginásio Verdão.

Horário de atendimento do mutirão: 8h às 16h.

Horário do sorteio / anúncio dos contemplados: 17h30.

Dia 16 de agosto: Troca e entrega das novas geladeiras aos contemplados.

Local: Estacionamento em frente ao Ginásio Verdão.

Horário: a partir de 5 horas.