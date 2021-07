Equatorial Piauí energiza linhas de distribuição em São Julião

O município de São Julião, localizado no sul do estado, ganha mais segurança energética e qualidade no fornecimento de energia com quatro novos alimentadores na Subestação Mandacaru. As Redes de distribuição devem ser energizadas neste mês de julho, beneficiando diretamente nove municípios piauienses. Os investimentos integram um plano de obras estruturais, proposto desde a chegada do Grupo Equatorial no estado, que impacta positivamente em melhorias na rede elétrica do estado.

O Gerente de Obras e Manutenção da Regional Sul, Thiago Maciel, destaca quais benefícios a obra vai proporcionar para a população da região. “Os novos alimentadores vão possibilitar uma maior flexibilização do sistema, bem como uma melhor qualidade no nível de tensão da rede e continuidade no fornecimento de energia na região. Com isso, os clientes terão acesso a um sistema ainda mais confiável, seguro e contínuo para atender às necessidades de todos os públicos diariamente”, disse.

Foto: Divulgação

Na oportunidade, foram construídos 26 km de rede Média Tensão (MT), beneficiando aproximadamente 20 mil clientes nos municípios de São Julião, Alagoinha, Pio IX, Fronteiras, Alegrete, Padre Marcos, além das cidades de Francisco Macêdo, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí. A construção teve investimentos na ordem de R$ 275 mil.

“Em Pio IX o fornecimento de energia é bom e não percebemos muitas oscilações. Tenho consultório odontológico, dependo muito de uma energia de qualidade para trabalhar. Se a energia oscila ou falta, os equipamentos não funcionam e tenho que fechar o consultório. Nós da cidade comemoramos ao saber que a subestação que alimenta a região está sendo melhorada porque é sinal de impactos positivos nas nossas rotinas”, afirmou o dentista Rômulo Maia.

