Equatorial desmente suposta falta de energia na tarde de sábado (23)

É falsa a mensagem que circula nas redes sociais de que haverá falta de energia em Teresina e região na tarde do próximo sábado (23). O texto compartilhado era um suposto comunicado da Equatorial Piauí informando que haveria manutenção na rede elétrica da capital entre16h00 e 20h00.

A Equatorial, no entanto, negou através de nota de esclarecimento que tenha emitido o aviso e desmentiu a falta de energia. A empresa explicou que não há desligamento programado para Teresina ou cidades do interior do Piauí e destacou que os comunicados oficiais são publicados em seu site e meios de comunicação.

“A Equatorial Piauí informa que é falsa a informação de que a empresa faria desligamento programado no próximo sábado, 23, das 16h às 20h, em Teresina ou qualquer outro município. A distribuidora divulga suas manutenções apenas por meio de seu site oficial e via rádios e não há qualquer serviço que demande desligamento da rede na data e horário erroneamente difundidos via WhatsApp”, diz a nota.

A fake news tinha o objetivo de atingir torcedores que esperam acompanhar a partida entre Flamengo e River Plate na final da Copa Libertadores, que acontece no sábado (23), às 17h, em Lima, no Peru.

Foto: Assis Fernandes / O DIA

Otávio Neto