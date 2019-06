Engravidar tardiamente pode trazer riscos à saúde

Atualmente, muitas mulheres optam por ter filhos cada vez mais tarde, seja por demoraram a terem um relacionamento estável, seja porque decidiram, inicialmente, firmar a carreira profissional. Mas a decisão de esperar para engravidar pode trazer alguns riscos para a saúde da mulher e do bebê, sendo preciso cuidados redobrados e acompanhamento de profissionais especializados quando se ecolhe que chegou a hora.

Segundo o ginecologista obstétrico e especialista em reprodução humana, Anatole Borges, a idade tem dupla importância quando se fala em gravidez. Por conta desses dois importantes fatores, recomenda-se que as mulheres engravidem entre os 20 e 30 anos, quando a fertilidade e a saúde da mulher atingem seu pico. A idade é o fator que mais tem sido responsável pela dificuldade de engravidar nos casais.

“Isso se deve porque as mudanças culturais e sociais têm levado a mulher a protelar a gravidez, sendo assim, muitas mulheres decidem engravidar apenas após os 35 anos quando justamente começa a existir uma redução nas taxas de fertilidade feminina, tanto pela redução do número de óvulos como pelo envelhecimento dos que restaram. Em segundo lugar, a idade é responsável também por maiores riscos nas mulheres que engravidam tardiamente. Assim, da mesma forma após os 35 anos, as mulheres que engravidam tem mais riscos de complicações tais como abortamentos, partos prematuros, hipertensão arterial, diabetes, doenças genéticas nos bebês”, explica.

Ainda de acordo com o especialista em reprodução humana, ao decidir engravidar em uma idade acima dos 35 anos, além da avaliação pré-concepcional que todas as mulheres devem fazer, é indispensável realizar um pré-natal completo. Isso significa consultas regulares com o obstetra, além de cuidados alimentares e atividades físicas voltadas à gestação.

Isabela Lopes