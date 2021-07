Enfermeiro Ewerton Lucas morre por complicações da Covid-19 no Maranhão

O enfermeiro Ewerton Lucas, de 33 anos, morreu após complicações da Covid-19, na manhã deste sábado (17), no município de Presidente Dutra, no Maranhão.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

A informação foi compartilhada pelo ex-companheiro dele, o apresentador e digital influencer Laéllyo Mesquita, que fez uma homenagem em suas redes sociais.

“Meu grande amor, 8 anos com você e hoje é difícil aceitar. A dor é maior que tudo, você se foi, mas o meu amor por você continua aqui, pulsando forte dentro de mim. É difícil acreditar que Deus levou você de mim, Deus levou o meu amor! Como posso viver agora? Sinto uma dor que me consome, que me rasga por dentro. Você foi embora de repente, e o nosso amor ainda prometia tanto. Ainda tínhamos tanto para viver. Sinto uma revolta muito grande em meu peito, não consigo aceitar que ele tenha levado você de mim. Em alguns momentos, sinto-me desesperado, sinto que não vou conseguir aguentar; Esteja onde você estiver, peço que me dê forças para continuar e para reencontrar a paz que tinha no seu abraço, encostada ao seu peito. Você me amou de um jeito tão verdadeiro onde ninguém mais me amou vou levar isso pro resto da minha vida! PRA SEMPRE VOU TE AMAR, você é e sempre será o AMOR DA MINHA VIDA”, escreveu.

Ainda segundo Laéllyo, Lucas já tinha sido diagnosticado com Covid-19 e tomou as duas doses da vacina.

Ele estava internado em um hospital há cerca de duas semanas e, há três foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 85% dos pulmões comprometidos.

Lucas era enfermeiro na cidade de Peritoró e atuou na linha de frente desde o início da pandemia.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!