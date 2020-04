Enem Digital será aplicado somente em Teresina e Parnaíba este ano

Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá um novo formato além do tradicional impresso: o digital. As provas dessa modalidade serão realizadas nos dias 22 e 29 de novembro. No Piauí, foram abertas 1.500 vagas e somente as cidades de Teresina e Parnaíba terão locais de aplicação. É importante destacar que, como esta é a primeira vez que o Enem Digital está sendo aplicado, o número de vagas foi limitado e quem se inscrever para uma modalidade, não poderá realizar o outro formato.

A coordenadora de mediação tecnológica da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Viviane Carvalho, explica que a modalidade digital de avaliação foi pensada ainda em 2015 e planejada para iniciar a implementação em 2020. A expectativa é que o último ano de Enem tradicional seja aplicado em 2026, quando todas as provas passarão a ser digital. Ao todo, para este ano, foram abertas 100 mil vagas em todo o país e as provas serão como um piloto para os próximos anos.

"O MEC, no ano passado, fez uma consulta prévia para analisar como estavam os laboratórios de informática de alguns municípios e, a partir disso, puderam definir quais escolas seriam locais de aplicação para as provas digitais. Por isso, o aluno não vai fazer [a prova] em casa. Quem optar pelo Enem Digital na inscrição fará as provas nas instituições, assim como o Enem tradicional", esclarece Viviane Carvalho.



As provas da modalidade serão realizadas nos dias 22 e 29 de novembro - Foto: Agência Brasil



É importante ressaltar que se o candidato, ao fazer a inscrição, escolher a opção digital e salvar as informações, não será mais possível modificar, porque o número de vagas é limitado.

A coordenadora de mediação tecnológica da Seduc informa ainda que a prova será realizada por meio de computador, enquanto a redação será redigida no formulário igual ao tradicional e depois a equipe do MEC e Inep fará uma foto e enviará em formato digital à banca avaliadora.

Preparação

Viviane Carvalho lembra que os alunos, mesmo com as aulas suspensas por causa da pandemia, estão sendo preparados para o Enem. A Seduc lançou o Pré-Enem Live, que está acontecendo aos domingos, das 8h às 12h20, no Canal Educação, TV Antares, plataformas e redes sociais da Seduc. Ao todo, serão transmitidas 104 aulas, uma de cada área do conhecimento.

"Os professores fazem questões de anos anteriores do Enem e todas as dúvidas dos alunos serão tiradas após a aula no "Bora Papiar", onde terá conversas dos estudantes e professor.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia