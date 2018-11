ENEM: amanhã alunos enfrentam questões de exatas; veja dicas para a prova

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (11). Em cinco horas, os candidatos deverão resolver 90 questões nas áreas de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e Matemática. A expectativa é que, no Piauí, os 97.294 estudantes que compareceram aos locais de prova no primeiro dia do Exame (4) também participem do segundo dia. Este ano, o Piauí apresentou a menor taxa de abstenção do país, com apenas 18,5%.

E para o sábado que antecede as provas, os professores Marcelo Setúbal e Neto Ceará, aconselham: é um dia para descansar. “O que a gente aconselha é fazer um passeio, relaxar; pra na hora da prova, estar menos ansioso. A ansiedade atrapalha muito na resolução das questões. Na véspera da prova, é deixar a cabeça livre, pra fazer a prova sem preocupação nenhuma”, adverte Marcelo Setúbal. E Neto Ceará complementa: “o sábado em si é um dia mais pra descansar, comer pouco pra evitar problemas intestinais [no dia da prova], tentar controlar a ansiedade e dormir”.

Já o professor Antenor Fortes diz que, até mesmo no domingo, o aluno ainda pode fazer revisão de anotações feitas em aula. “Nessa reta final, sem tanta cobrança, [o aluno pode revisar]. Só o fato de estar revisando esses conteúdos, ele ativa áreas do cérebro onde estão essas informações armazenadas e, na hora da prova, fica mais fácil de responder rapidamente as perguntas”, afirma.

Além disso, segundo o professor Neto Ceará, muitas escolas usam o 3º Ano do Ensino Médio para revisão de todo o conteúdo que já foi repassado nos anos anteriores. Nestas instituições, o aluno termina o Ensino Médio em dois anos e o 3º Ano fica em ritmo de pré-vestibular. Isto é importante, na visão de Ceará, para equiparar esses estudantes àqueles que já cursam o pré-vestibular, minimizando as diferenças competitivas entre os dois.

HORÁRIO DAS PROVAS NO PIAUÍ

Vale lembrar que o horário de aplicação das provas do Enem segue o fuso horário de Brasília, que está em horário de verão. Portanto, no Piauí, a abertura dos portões acontece às 11h, o fechamento dos portões é às 12h; às 12h30 inicia as provas, que encerram às 17h30.

PROVA DE FÍSICA: LEIA COM CALMA E ATENÇÃO

Marcelo Setúbal é professor de Física e afirma que a principal dica na hora que os alunos estiverem fazendo a prova de exatas é realizar a leitura da questão com muita atenção, “porque apesar de ser uma prova de exatas, o Enem é um exame todo contextualizado”. A calma na hora de responder também é fundamental, além do cuidado com o tempo.

O estudante deve, ainda, buscar primeiro as questões com os conteúdos que ele tem maior afinidade ou facilidade. “Primeiramente, eles devem procurar as questões que eles acham teoricamente mais fáceis e depois ele vai para as questões mais complexas”, enfatiza.

Outro macete é observar bem a formulação da questão, “já que, às vezes, a resposta está na própria pergunta. E na hora do preenchimento do gabarito também é preciso ter muita atenção para não errar nenhuma marcação, pra não perder pontos”.

Setúbal diz que os alunos podem esperar questões produzidas com base no cotidiano deles, o que é uma característica do Enem. Ele explica também o que o candidato pode esperar em termos de conteúdos abordados, por série, no que se refere à Física:

1º Ano: movimento uniforme e uniformemente variado.

2º Ano: termologia, temperatura, escalas termométricas, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin.

3º Ano: resistores, energia elétrica, potência elétrica, energia cinética.

PROVA DE MATEMÁTICA: SUBLINHE DADOS DO PROBLEMA

Já o professor de matemática Neto Ceará diz que o Enem costuma cobrar, além dos conteúdos do Ensino Médio, alguns temas básicos do Ensino Fundamental, como razão, proporção e escalas.

Neto Ceará elenca os principais conteúdos devem ser cobrados na prova de Matemática:

1º Ano: geometria plana, sequências.

2º Ano: geometria espacial, combinatória, probabilidade.

3º Ano: estatística e geometria analítica.

Ele aconselha ainda que, em caso de textos muito longos na questão, o aluno comece a resolução pela pergunta, além de sublinhar dados do problema para evitar a releitura.

PROVA DE QUÍMICA: COMECE A RESPONDER AS QUESTÕES MAIS FÁCEIS

Já o professor de Química, Jurandir Filho, revela que a prova do Enem nesta disciplina “exige que o candidato seja informado sobre combustíveis renováveis e que resolva questões sobre o assunto". Um exemplo disso são questões sobre a quantidade de calor e o impacto ambiental. Durante o exame, ele aconselha que os candidatos comecem a responder pelas questões mais fáceis.

Jurandir destaca também os principais conteúdos que costumam aparecer no Exame e alerta os alunos para ficarem atentos, pois os temas são recorrentes nas outras edições do Enem:

- Cálculos estequiométricos (química geral)

- Coeficiente de solubilidade

- Eletroquímica

- Deslocamento de equilíbrio

- Química orgânica: funções orgânicas, combustão, biocombustível

PROVA DE BIOLOGIA: CUIDADO COM A INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Para o professor Antenor Fortes, as questões de Biologia do Enem não são muito complexas. A complexidade do Exame estaria, então, mais relacionada à interpretação da questão.

“Geralmente, uma questão do Enem associa dois ou mais conteúdos. Assim, o aluno que for fazer a prova do Enem deve estar atento à interpretação. Toda questão tem o texto-base, o comando (que é a pergunta) e as alternativas. Então, o aluno vai ler o texto-base e vai entender que tem várias alternativas, mas deve se deter ao comando”, orienta.

Sobre o que esperar em termos de assuntos, ele lista:

- Assuntos de ecologia relacionados ao desequilíbrio ambiental: chuvas ácidas, aquecimento global, eutrofização, buraco na camada de ozônio, introdução de espécies exóticas.

- Citologia: organelas citoplasmáticas e relações entre elas, herança mitocondrial.

- Biotecnologia: vacina gênica, terapia gênica, produção de transgênicos, clonagem, DNA firgerprint (testes de paternidade).

Virgiane PassosAnanda Oliveira