Enem 2021 tem 79 mil piauienses inscritos, 41% a menos que em 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (27), o balanço oficial do número de inscritos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. No Piauí, foram 79.975 candidatos inscritos na edição regular, somado às novas inscrições. O número demonstra uma redução de 41% em relação ao ano passado, que contou com 135 mil participantes.

O Enem 2021 ocorre nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 - edição regular . E em 09 e 16 de janeiro - novas inscrições. (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

De acordo com o Inep, o Piauí registrou o menor número de inscritos nos últimos cinco anos. Além disso, o número de candidatos piauienses que, anteriormente, estava em torno de 94 mil inscrições, reduziu devido à confirmação de pagamento das taxas de inscrições, que custa R$ 85.

As novas inscrições, onde o exame será direcionado às pessoas isentas de pagamento que não compareceram à prova em 2020 , contam com 6.820 participantes no Piauí. Já no Brasil, o total é de 280.145.

Com os dados, é possível perceber uma oscilação no número de inscritos ao passar dos anos, visto que, em 2017, foram cerca de 134 mil piauienses inscritos; em 2018 foram 119 mil e, em 2019, 122 mil.

Em todo o país, o Enem 2021 registrou no total 3.389.907 candidatos, o menor número de inscritos desde a reformulação do exame, que ocorreu na edição de 2009 e que contou com 4,5 milhões de participantes.

Ithyara Borges

