Enem 2021: 81 mil piauienses se inscreveram no exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, no último sábado (09), o balanço oficial do número de inscritos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. No Piauí, foram 81,875 candidatos inscritos na edição regular, somado às novas inscrições, que inclui Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e pessoas isentas de pagamento que não compareceram à prova em 2020 .

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O número demonstra uma redução de 40% em relação ao ano de 2020, onde 135 mil piauienses se inscreveram no Enem. De acordo com o Inep, o Piauí registrou o menor número de inscritos nos últimos cinco anos. Entretanto, após a atualização dos números oficiais de 2021, as inscrições foram de 79.975 para 81,875, demonstrando um aumento de 2%.

Com os dados, é possível perceber uma oscilação no número de inscritos ao passar dos anos, visto que, em 2017, foram cerca de 134 mil piauienses inscritos; em 2018 foram 119 mil e, em 2019, 122 mil.



