Enchente causa destruição em município do Piauí; veja imagens

Uma chuva inesperada de quase oito horas causou destruição em Canavieira, a 397 km de Teresina, nesta quinta-feira (08). A ponte sobre o Riacho dos Mendes, entre o município e a cidade de Sebastião Leal, no Sul do Piauí, desabou. Uma casa que fica a 4km de Canavieira foi inundada e as estradas ficaram totalmente danificadas.







Os moradores registraram a enchente. As imagens mostram o desespero das pessoas, que precisaram carregar animais nos braços para evitar que eles fossem arrastados pelas águas. Mesmo assim, de acordo com a assessoria da prefeitura de Canavieira, houve perda de criações de caprinos, suínos e peixes. Plantações inteiras também foram perdidas.









O prefeito Joan Albuquerque (PT) decidiu decretar estado de calamidade. “Eu nunca tinha visto uma tromba de água dessas. Foi um fenômeno que destruiu tudo por onde passou. Preciso de apoio da defesa civil e também do seguro safra para os agricultores. Eles não perderam a plantão pela seca, mas foi pela água”, disse o gestor.









Segundo Joan, as pessoas que passavam sobre a ponte, no momento em que a chuva ficou mais forte, tiveram medo e saíram pouco tempo antes de ela desabar. A obra havia sido inaugurada há dois anos pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans).

Em nota, a assessoria do órgão informou que será enviada uma equipe técnica para a vistoria da obra. Em seguida será emitido parecer sobre a atual situação da ponte e quais as soluções viáveis para o restabelecimento do tráfego no trecho. “A Setrans-PI esclarece, ainda, que os reparos na ponte serão executados pela construtora responsável, sem prejuízos adicionais ao erário público”.







Nayara Felizardo