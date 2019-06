Empresas do Piauí recebem Prêmio BNB da Micro e Pequena Empresa

O Banco do Nordeste realizou, na tarde desta terça-feira, 11, em Teresina, a solenidade de entrega do V Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa. Foram reconhecidos destaques de empreendedorismo, nos segmentos do Comércio, Indústria e Serviços, dos municípios de Uruçuí, Floriano e Piripiri, respectivamente.

Na categoria Comércio, a empresa premiada foi a Moto Peças Gêmeos, que iniciou suas atividades há 12 anos, com lavagem de motocicletas, em um cômodo disponibilizado por um amigo. Após um período, seus empreendedores investiram em serviços de troca de óleo e, meses depois, em compra de peças. O casal proprietário chegou a vender o imóvel que tinha, bem como a moto que utilizava, para aplicar em um terreno próprio. Desde 2014, empresa também disponibiliza opção de recolhimento de motos, serviço pioneiro em Uruçuí. "Temos orgulho da nossa história, da nossa parceria com o Banco do Nordeste, que nos apoiou e acreditou no nosso trabalho. A gente era tão pequeno, que não tinha oportunidade de adquirir um financiamento com outro banco. Hoje geramos 12 empregos diretos para a região", frisou Luciano Chaves, cliente BNB há dez anos.

Prêmios foram entregues na tarde desta terça-feira (Foto: Ascom BNB)

Já em Indústria, Sorvetes Gelatts foi a empresa agraciada durante a premiação. O empreendimento, que atua no mercado há 22 anos, nos Estados do Maranhão, Tocantins, Bahia, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, além do Piauí, gera, atualmente, 156 empregos diretos. A empresa iniciou seu relacionamento com o Banco do Nordeste para compra de uma pequena máquina de picolé. Hoje, após duas décadas de parceria, conta com cerca de 8 mil freezers e, ainda, com painéis fotovoltaicos instalados, em sua fábrica, em Floriano, com o apoio do BNB.

Na categoria Serviços, Núcleo Diagnósticos foi o empreendimento selecionado no Estado. A empresa, constituída em 2002, disponibiliza serviços em diversas especialidades, como cardiologia, ginecologia e gastroenterologia, em Piripiri. Por meio do financiamento do Banco do Nordeste, foi possível, dentre outros, a ampliação de sua área física, que funcionava em um imóvel residencial adaptado, de 300 metros quadrados, para uma estrutura de 1.800 metros quadrados, construída, com arquitetura inovadora. A empresa, cliente desde 2003, avalia, atualmente, implantação de placas solares no empreendimento, também com apoio do BNB.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, José Expedito Neiva Santos, evidenciou, na oportunidade, a relevância do reconhecimento aos empreendedores do Piauí. "Esse é um momento de júbilo, de êxito, de vitória, pois reconhecemos, aqui, iniciativas de sucesso de empresários do nosso Estado, que tanto se dedicaram para essa conquista", enfatizou. Na ocasião, Expedito destacou as aplicações já efetivadas nos cinco primeiros meses deste ano, em MPEs, no Piauí: R$ 99 milhões. "Contamos com nossa equipe, com os parceiros institucionais, classe empresarial, assim como nossos clientes, para que possamos fazer mais e melhor por nosso Estado", ressaltou.

Além dos clientes premiados e gestores do Banco, participaram do evento representantes de diversas entidades ligadas às MPEs no Estado, como Associação Comercial do Piauí, Junta Comercial do Piauí, Sebrae, Associação dos Jovens Empresários do Piauí, Sindilojas, IBGE, Governo do Estado e Prefeitura de Teresina.

