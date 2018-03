Empresas de energia fotovoltaica apresentam projetos de expansão

A vice-governadora, Margarete Coelho recebeu em reunião, nesta terça-feira (20), no Palácio de Karnak, representantes das empresas Lyon Capital Partners e SER Energia que trabalham com a produção de energia solar fotovoltaica. As empresas já atuam no Piauí e estão ampliando seus investimentos para os municípios de Piripiri e Ribeiro Gonçalves.

Com atuação nos segmentos de portos, logística e energia, a Lyon Capital possui investimentos acima dos US$ 800 milhões em carteira. Segundo o representante da multinacional, Luís Guilherme de Melo, a empresa pretende implantar um parque de energia solar aqui no estado e veio a fim de firmar parcerias. “Nossa empresa já detém investimentos no Estado, projetos na infraestrutura e, principalmente, de energia renovável. Queremos implementar um parque de energia solar aqui e viemos conhecer os benefícios que o estado oferece para firmar parcerias para, assim que for possível, instalarmos a nossa indústria no Piauí”, declarou.

A empresa SER Energia desenvolve projetos fotovoltaicos em diversos estados do Nordeste, com portfólio de quase 900MW no Piauí. Possui 60 MW em operação no município de São João do Piauí em parceria com outra empresa.

“São empresas que têm uma capacidade de investimento bastante robusto. E o Piauí, como sempre tem feito, recebe essas propostas de investimento, acompanhando de perto e dando todo suporte para as empresas. Por isso, dizemos que esses projetos deixam de ser só da empresa e passa a ser também nosso. Nesse sentido, nos reunimos com as duas investidoras no sentido de ajustar as agendas, a fim de que esses projetos consigam correr com agilidade e segurança, de uma forma satisfatória, tanto para o estado, quanto para as empresas”, explicou Margarete Coelho.

Participaram da reunião o secretário da Mineração, Luís Coelho; a assessora estratégica da Secretaria de Governo do Piauí, Lucile Moura, representantes das secretarias do Meio Ambiente, Fazenda e do Instituto de Terras do Piauí cujas pastas estão diretamente envolvidas no investimento.

Ccom