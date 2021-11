Empresário piauiense Raimundo Dias morre aos 78 anos em São Paulo

Morreu, na noite dessa sexta-feira (19), em São Paulo, aos 78 anos, o empresário piauiense Raimundo de Castro Dias, dono da RR Construções. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês e faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. Ele deixa a esposa Nazareth Dias e três filhos.



Raimundo Dias.

Natural de São Raimundo Nonato, Dias assinou alguns dos mais importantes projetos arquitetônicos da cidade de Teresina – prédios que abrigam empresas e órgãos públicos até hoje.

O engenheiro civil e arquiteto projetou o Centro Administrativo do Piauí – reconhecido como o mais importante conjunto de edifícios da arquitetura moderna da capital, o Terminal Rodoviário Lucídio Portela, o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí, Centro de Convenções e a sede do Jockey Club. Ele também assinou o projeto do prédio da Agespisa – cuja escolha foi mediante concurso que contou a participação de diversos profissionais do país.

O velório de Raimundo Dias ocorrerá na próxima segunda-feira (22), no Cemitério Jardim da Ressurreição, em Teresina.

