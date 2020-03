Empresário João Claudino Júnior é internado com Coronavírus

O empresário João Claudino Fernandes Júnior (foto ao lado), filho do também empresário João Claudino, está internado no Hospital da Unimed no bairro Primavera, zona Norte de Teresina, com quadro confirmado de Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital.



A equipe médica do hospital, chefiada pelo dr. Rafael Correia Lima, divulgou boletim sobre o estado de saúde do empresário. De acordo com o documento, João Claudino Júnior está no quarto, em respiração espontânea e está em tratamento e isolamento conforme prevê os protocolos do hospital e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O caso so empresário, mesmo tendo sido confirmado ainda ontem (23) não chegou a ser incluído no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) durante a noite. Na última atualização consta que o Piauí possui 148 casos suspeitos do Novo Coronavírus e seis casos confirmados.

Confira a nota do Hospital da Unimed na íntegra:

O Hospital Unimed Primavera (HUP) informa que o empresário João Claudino Júnior foi diagnosticado com Covid-19 e encontra-se internado neste hospital. O paciente está no quarto, em respiração espontânea, estável, em tratamento e isolamento de acordo com os protocolos do Hospital, da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Dr. Rafael Correia Lima Diretor Clínico do Hospital Unimed Primavera CRM-PI 3681

Maria Clara Estrêla