Empresário é preso por porte ilegal de arma em Floriano

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusado do crime de Porte Ilegal de arma e munições. A abordagem ocorreu na BR-342, em Floriano.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram o carro que era conduzido pelo acusado. Após verificação, foi constatado a presença de um revólver calibre 38 com seis munições não deflagradas.



(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a PRF, o homem, que é natural de Floriano, informou aos policiais que é o proprietário da arma e que foi militar por 18 anos, mas não possuía porte de arma de fogo. O acusado é conhecido no meio policial e já foi preso em 2017, acusado do crime de Exploração sexual de adolescentes.



Além disso, já respondeu por Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Estelionato majorado, Corrupção ativa e passiva.



Diante desse cenário, os policiais encaminharam o homem e a arma até à Polícia Civil de Floriano para os procedimentos que o caso requer.



Com informações da PRF

