Empresa quer investir R$ 1,9 bi na construção de parque eólico no PI

Destaque nacional na produção de energia limpa e renovável, o Piauí deverá ganhar em meados de 2022 mais um parque eólico. Trata-se do Complexo dos Oitis, cuja construção foi aprovada na última quinta-feira (19) pela empresa Neoenergia, que atua na geração e distribuição de energia limpa em três estados brasileiros e controla a Coelba (Companhia Elétrica da Bahia).





Foto: O Dia

O Complexo de Oitis fica localizado entre os estados do Piauí e Bahia e quando concluído terá capacidade instalada de 566,5 Megawatts. Para a construção do parque eólico, a Neoenergia destinará cerca de R$ 1,9 bilhão. O empreendimento é composto por 12 parques eólicos, dos quais dois (o Oitis 1 e o Oitis 8) já tiveram 30% de sua capacidade vendida no Leilão de Geração realizado em junho passado.

Os novos dez parques do complexo terão sua produção de energia destinada à comercialização no livre mercado. O início das operações está previsto para 2022. Junto com a construção do Complexo dos Oitis, a Neoenergia aprovou também a contratação de todos os aeroagregadores, bem como a outorga pela empresa de garantias associadas a projetos de exploração da energia eólica na região. Vale lembrar que a Neoenergia já dispõe de 516 Megawatts em capacidade instalada de fonte eólica em operação.

Maria Clara Estrêla