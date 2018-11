Empresa possibilita que alunos permaneçam frequentando a escola

Oferecer o serviço de transporte escolar pode fazer a diferença na vida de centenas de crianças e adolescentes que não teriam, por conta própria, condições de percorrerem grandes distâncias até a escola. E a empresa C2 Transportes oferece este diferencial: atuando no mercado desde 2015, a empresa foca no transporte escolar e atende prefeituras em todo o Piauí, bem como o Governo do Estado.

Para prestar o serviço, a C2 Transportes tem que superar dificuldades como a infraestrutura das estradas que cortam o Estado, já que a maior parte do transporte é feito dos alunos da zona rural para a sede dos municípios. Com mais de 150 colaboradores, hoje a empresa atende cerca de 20 municípios, incluindo Teresina e Luiz Correia. Apenas em Teresina, são 13 mil alunos assistidos pelo sistema de transporte escolar da C2 Transportes. Já na rede estadual, são cerca de 5.500 estudantes transportados, atuando junto às gerências regionais de Fronteiras, Corrente e Oeiras.



Alunos de Fronteiras também foram beneficiados com o transporte durante o Enem 2018. Foto: Divulgação

“Nosso carro chefe é o transporte escolar, apesar de oferecer também a locação de veículos. (...) O olhar da empresa é para o aluno, para a qualidade do veículo que ele está sendo transportado. Os estudantes são o futuro do nosso Estado”, enfatiza Carlos Alexandrino, diretor geral da C2 Transportes.

Longas distâncias são percorridas para comparecimento no Enem

A realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) movimenta as escolas e demanda bastante organização, especialmente para os alunos que não fazem a prova em seu próprio município. Com isso em mente, a C2 Transportes preparou uma logística de organização especial nos dois dias de prova e nos chamados “aulões” de revisão (pré-vestibular).

A gerente administrativa da empresa, Andreia Rocha, explica que “não é um transporte planejado na hora, e sim com antecedência de alguns dias”, já que “esse é um dia que não pode ter falhas”. Para que tudo fosse realizado da melhor forma, a empresa planejou toda a logística do transporte.





Carlos Alexandrino comemora o resultado das ações da empresa na área da Educação. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

Um exemplo de município que utilizou o serviço foi Santa Filomena, cujos alunos realizaram a prova do Enem em Corrente. Ao todo, foram mais de 860 quilômetros percorridos nos dois dias de prova. O diretor de uma dessas escolas, Saulo Pinheiro Nogueira, fala da importância desse trabalho.

“Os nossos alunos participaram do Enem e tivemos uma grande contribuição da empresa C2 Transportes. Nós temos uma clientela muito carente no que diz respeito aos recursos e, como são dois finais de semana e a nossa escola fica muito distante do local de realização das provas, o transporte foi muito útil”, afirma.

Para Carlos Alexandrino, diretor geral da C2 Transportes, o sucesso na prestação do serviço é comprovado pelo baixo índice de abstenção do Enem no Piauí, o menor do Brasil. “O Piauí atingiu mais de 80% da presença. O transporte escolar tem uma grande contribuição para esse aumento de alunos fazendo o Enem. É primordial”, pontua.

Virgiane PassosAnanda Oliveira