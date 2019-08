Empresa inicia expansão do parque eólico de São Gonçalo do Gurgueia

A subsidiária brasileira de energia renovável do Grupo Enel, Enel Green Power Brasil Participações Ltda. ("EGPB"), iniciou a construção da expansão de 133 MW do parque solar São Gonçalo, localizado em São Gonçalo do Gurguéia, no Estado do Piauí. A expansão aumenta para 608 MW a capacidade total de São Gonçalo. O Grupo Enel investirá cerca de R$ 422 milhões, o equivalente a aproximadamente 100 milhões de euros, na construção da nova seção de 133 MW do parque.

Antonio Cammisecra, Responsável da Enel Green Power, linha global de negócios da Enel dedicada a energias renováveis, ressalta: “Estamos expandindo o parque São Gonçalo, que é o maior parque solar atualmente em construção na América do Sul, fortalecendo nosso compromisso de ampliar nossa capacidade renovável no Brasil, onde somos o principal player em geração de energia solar e eólica em termos de capacidade instalada e portfólio de projetos. O perfil de produção de São Gonçalo se beneficiará ainda mais da nossa liderança em inovação, por meio de tecnologias de geração de ponta. O parque dedicará uma parcela significativa de sua produção, incluindo toda a produção de sua expansão, ao mercado livre de energia no Brasil, que tem se tornado cada vez mais atraente para investidores de energias renováveis.”

O parque solar São Gonçalo, de 608 MW, deve entrar em operação em 2020. A construção da primeira parte de 475 MW teve início em outubro de 2018. Da capacidade instalada total de São Gonçalo, 343 MW, incluindo os 133 MW da expansão e a parcela de 210 MW da primeira etapa, são apoiados por contratos de fornecimento de energia negociados com clientes corporativos no mercado livre de energia no Brasil; outros 265 MW da primeira etapa são apoiados por contratos de 20 anos de fornecimento de energia para um pool de empresas de distribuição que operam no mercado regulado do país.



Foto: Divulgação/Governo do Estado

Quando estiver em plena operação, a expansão do parque solar São Gonçalo será capaz de gerar cerca de 360 GWh por ano, evitando a emissão de cerca de 207.000 toneladas de CO2 na atmosfera a cada ano. Com a expansão concluída, toda a usina, de 608 MW, terá capacidade para gerar mais de 1.500 GWh por ano, evitando a emissão de mais de 860.000 toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.

O parque solar São Gonçalo, de 608 MW, é a primeira usina fotovoltaica da Enel no Brasil a usar módulos solares bifaciais, que captam energia de ambos os lados dos painéis. A expectativa é que os módulos inovadores aumentem a geração de energia em até 18%.

No Brasil, o Grupo Enel, por meio de suas subsidiárias EGPB e Enel Brasil, possui capacidade instalada renovável de mais de 2,4 GW, dos quais 782 MW de energia eólica, 370 MW de solar fotovoltaica e 1.269 MW de energia hídrica. Além disso, a EGPB tem cerca de 1,9 GW em execução no país.

A Enel Green Power é a linha global de negócios do Grupo Enel dedicada ao desenvolvimento e operação de energias renováveis em todo o mundo, com presença na Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. A companhia é líder global no setor de energia limpa, com capacidade gerenciada de mais de 43 GW, distribuídas em um mix de geração que inclui eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, e está à frente na integração de tecnologias inovadoras em usinas renováveis.

Da Redação