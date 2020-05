Empresa doa 10 leitos de UTI para hospitais do Sul do Piauí

O Hospital Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, e o Hospital Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus, referências para os casos do novo coronavírus na região Sul do Piauí, receberam 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como doação da Enel Green Power Brasil, subsidiária brasileira de energia renovável do Grupo Enel.

A medida faz parte de uma série de ações de enfrentamento à Covid-19 que estão sendo desenvolvidas para ajudar órgãos públicos e a população a enfrentar a pandemia na região Sul do estado, onde a companhia constrói seus dois empreendimentos no Brasil, o parque solar São Gonçalo, em São Gonçalo do Gurgueia; e parque eólico Lagoa dos Ventos, nos municípios de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio.

A empresa anunciou que para auxiliar no deslocamento de pacientes em situação mais grave até os dois hospitais regionais, vai disponibilizar uma ambulância para casos de emergência, com motoristas, nos municípios de Lagoa do Barro e Corrente. Também serão fornecidos 2.400 testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 às prefeituras de Lagoa do Barro, Queimada Nova, Dom Inocêncio, São Gonçalo do Gurgueia, Gilbués e Corrente, além de materiais como aventais descartáveis, máscaras cirúrgicas e máscaras N95 para as equipes de saúde.

Leitos de UTI no Piauí para enfrentamento da Covid-19 (Foto: Divulgação / Sesapi)

A Enel vai doar sabonetes para cerca de 25 mil famílias da região. Está prevista ainda a doação de cestas básicas para o Governo do Estado, para serem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social, e apoio às prefeituras na comunicação sobre a importância do isolamento social e as principais orientações de prevenção e higiene em casa.

Responsável da Enel Green Power no Brasil, Roberta Bonomi lembrou a grandiosidade dos empreendimentos no Piauí e explicou que as ações buscam ajudar os colaboradores e toda a população que a empresa tem influência.

“Estamos construindo no Piauí o maior parque solar e o maior parque eólico da América do Sul. Temos um compromisso com as comunidades em que atuamos e sabemos da importância de unir esforços neste momento desafiador. A vida das pessoas é sempre o valor mais importante e acreditamos que as nossas ações vão ajudar a população destas regiões e os nossos colaboradores presentes no Piauí a superar a situação atual da melhor maneira possível”, disse.

O programa nacional de apoio da Enel Brasil para o enfrentamento ao Coronavírus em várias regiões do país em que a companhia atua em distribuição e geração de energia, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Bahia. Por meio do movimento #JuntosNaMesmaEnergia, a empresa destinará ao todo R$ 23,4 milhões às ações.

Otávio Neto