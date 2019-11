Empreendedores teresinenses buscam conhecimentos em cursos on-line

Montar um negócio não é fácil. Mais do que pensar no produto que se quer ofertar ao consumidor e na concorrência de mercado, é preciso ter conhecimento sobre empreendimento, técnicas de mercado, atendimento ao público, como gerir um negócio e tantos outros aspectos. E para colocar tudo isso em prática é necessário muito estudo e aprofundamento.

Por isso, buscar conhecimento através de aulas e palestras é sempre a melhor opção. Um banco nacional desenvolveu um curso de capacitação via aplicativo de mensagem que visa estimular microempreendedores, especialmente na região Nordeste do Brasil. O projeto piloto foi executado em junho deste ano com aproximadamente 224 clientes do microcrédito e 200 do programa Itaú Mulher Empreendedora, veiculado ao banco.

O Nordeste teve grande destaque na adesão, com 72% de empreendedores inscritos. Contudo, Teresina, capital do Piauí, foi a cidade com o maior número de empresários interessados nessa nova plataforma. Luciana Nicola, Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do banco conta que o curso ofertado tem o objetivo de capacitar e oferecer soluções simples para melhorar a gestão dos negócios de seus clientes.



Os empreendedores dizem não ter tempo para fazer cursos em horário comercial- Foto: Divulgação



“O curso é disponibilizado aos clientes, por meio de uma plataforma de formação para empreendedores, através de um aplicativo de mensagens instantâneas. Trata-se de um projeto piloto, que hoje contempla clientes do Microcrédito e Itaú Mulher Empreendedora, com alto potencial de expansão”, comenta.

A superintendente lembra que o conteúdo ofertado foi elaborado com base em pesquisa de comportamento digital do empreendedor e esteve disponível para uma base piloto de clientes do banco. O material aborda uma série de temas relevantes ao universo do empreendedor, em formato de pílulas e com exercícios práticos.

“A duração do curso é de um mês e meio, com novos assuntos disponibilizados duas vezes por semana, abordando temas como as características empreendedoras; faturamento e planejamento estratégico; lucratividade; como traçar metas e objetivos; controles financeiros; orçamento familiar; quando, como e qual o melhor crédito; receita; entre outros”, ressalta.

E para quem acha que não é possível aprender por meio de aplicativo de mensagens instantâneas e aplicar esse conhecimento no dia a dia, está completamente enganado. Luciana Nicola comenta que é possível disponibilizar conteúdo atrativo e satisfatório independente da plataforma.

“Precisamos nos valer de diversos canais para impactar, positivamente, nosso cliente. Com o curso de capacitação customizado às suas necessidades, facilitamos a vida do microempreendedor, com conteúdo simples e de fácil acesso, na palma das mãos”, acrescenta a Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Negócios Inclusivos.

A empresária Francisca das Chagas Jeane da Silva Damasceno tem um negócio na área de eventos e aluguel de material para festas. Ela está na lista dos empreendedores que fez o curso via aplicativo de mensagens instantâneas ofertadas pelo banco e conta sua experiência.

“Infelizmente não cheguei até as últimas aulas, pois foi um período de transição de outras atividades e não tive como conciliar o tempo, mas as primeiras aulas e atividades que fiz foram bem produtivas e agregam ao dia a dia de quem empreende. Às vezes são técnicas simples, mas que, para colocarmos em prática, precisamos ter uma noção mais expansiva. As videoaulas foram bem explicativas e ainda tinham atividades para colocarmos em prática o que aprendemos no curso”, frisa.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia