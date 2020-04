Junto com outros governadores da região Nordeste, Wellington Dias (PT) participou de uma videoconferência com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta segunda-feira (20). Na oportunidade, o gestor piauiense destacou a necessidade de união e alinhamento entre todas as esferas governamentais no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

“Todos queremos sair rapidamente dessa crise e por isso temos que ter um plano estratégico. A vacina é a forma mais eficaz, porém ainda vai demorar para ser lançada. É necessário também maturar a utilização de um medicamento para todos os casos. Precisamos do isolamento social, pois é a forma que tem demonstrado mais eficiente no momento”, reforçou W. Dias.

Além disso, o governador aproveitou o primeiro contato com Teich para cobrar, mais uma vez, a importância de estados e municípios brasileiros terem suporte financeiro da União para compra de aparelhos e ampliação de suas estruturas hospitalares, bem como para a aquisição de equipamentos de proteção.



Em videoconferência, Welligton Dias pede união a novo ministro da saúde. Arquivo O Dia



“Para sair mais cedo, precisamos ampliar a capacidade de atendimento. Somos um sistema único de saúde. Queremos alcançar próximo de 600 leitos, entre UTIs e leitos clínicos, juntando público e privado”, pontuou o chefe do Executivo estadual, ao elencar para o ministro a situação local em relação ao enfrentamento da pandemia.

Após escutar as reivindicações de todos os governadores nordestinos, o ministro garantiu que irá manter o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo seu antecessor, Henrique Mandetta. Ele solicitou aos gestores a realização de um levantamento de todas as demandas ainda não atendidas pela pasta, que devem pautar uma nova videoconferência. “Vamos trabalhar juntos. Estou aqui para ouvir todos e contribuir no que pudermos”, disse Teich.

Breno Cavalcante com informações da Ascom