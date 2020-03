Em Teresina, aplicativo é criado como forma de apoiar empresas locais

O coronavírus impôs o fechamento do comercio e serviços em diversas regiões do país. Isso tem causado prejuízo às empresas, mas principalmente ao micro empresário que geralmente depende da sua receita mensal para cobrir os custos e pagamentos. Observando isso, foi criado um aplicativo para cadastro de empresas ou negócios para realizar entregas delivery e assim manter o funcionamento e principalmente fluxo de caixa. Através do aplicativo compreperto.



A plataforma ajuda com os problemas dos micros empresários, que precisam se reinventar no mercado para sobreviver e também as pessoas que estão em casa de quarentena e quase sempre precisando da prestação de alguns serviços básicos principalmente no ramo alimentício.

O cadastro é feito através da plataforma – BluBots e qualquer empresa ou negocio pode fazer o cadastro de forma simples e rápida online basta acessar o link : blubots.com/CadastroDelivery. “A comunidade precisa da sua presença. Apoie o comércio local”.

Quem usa o aplicativo vê através da localização o local mais próximo para encontrar o produto que está precisando naquele determinado momento e faz a entrega em casa para os clientes.

Pâmela Maranhão