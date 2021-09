Em Teresina, 618 famílias são beneficiadas com auxílio alimentação e de higiene

Pelo menos 618 famílias de Teresina são beneficiadas com o recebimento de um tíquete para auxiliar na compra de itens básicos de alimentação e higiene. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (27) pelo governador Wellington Dias durante evento de entrega dos tíquetes com a participação de representantes da Cruz Vermelha na capital. O evento aconteceu na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina.



Trata-se de um cartão vinculado a uma conta em banco digital na qual o Governo depositará o valor do benefício. Além deste, Wellington Dias também anunciou a ampliação do Cartão Pro-Social por meio do qual o governo concede o benefício de R$ 200 a famílias em situação de vulnerabilidade social que são desassistidas por outros programas de transferência de renda.



Cartão foi entregue a 618 famílias na Vila Irmã Dulce - Foto: Reprodução/Instagram

“Com o cartão Pro-Social já atendendo 15 mil famílias, agora vamos para 23 mil. Estamos liberando uma nova etapa numa perspectiva de alcançar mais ou menos 200 mil famílias em todo o Piauí até o final deste ano. E a Cruz Vermelha, assim como outras entidades, é um dos voluntários em Teresina e no Piauí a partir de um gesto concreto onde 618 famílias são beneficiadas com um cartão com dinheiro dentro, que garante a condição das pessoas terem como comprar alimentação nos próximos meses”, explicou o governador.

A Cruz Vermelha, que também participou do evento nesta manhã (27), deverá ganhar um ponto de apoio no Piauí para atuar diretamente no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e viabilizar projetos sociais no enfrentamento à pobreza.

“Estamos integrados com o município e com outras entidades nesta perspectiva. É claro que tem que dar o peixe e a preocupação é também a de ensinar a pescar e viabilizar o anzol, garantindo uma renda fruto do trabalho. Então estamos trabalhando para uma base da Cruz Vermelha ser instalada no Piauí voltada para uma ação mais completa nesta direção”, finaliza Wellington Dias.

