Em Oeiras, solenidades comemoraram adesão do Piauí à Independência

Em alusão aos 197 anos da adesão do Piauí à Independência do Brasil, o governador Wellington Dias participou de solenidades cívico-militar e religiosas, nesta sexta-feira (24), no município de Oeiras, primeira capital do Piauí.

Logo na chegada ao município, o chefe do Executivo estadual foi recebido pela tropa militar, onde fez o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Piauí e de Oeiras ao lado de autoridades civis, militares e populares. Em seguida, levaram uma corbelha de flores ao busto de Manuel de Sousa Martins, o “Visconde da Parnaíba”, responsável por, no dia 24 de janeiro de 1823, proclamar a adesão do Piauí à Independência do Brasil e fidelidade a Dom Pedro I. Tornou-se, assim, presidente da pentarquia, então improvisada na província.

O governador ressaltou que esta data deve ser lembrada como um momento extraordinário não só para a história do Piauí, ou de Oeiras, mas para a história do Brasil. “Oeiras é um patrimônio da humanidade e é também referência na história da Independência do Brasil. Por isso é tão importante estarmos aqui, nesta data, lembrando esse momento da história em que valentes piauienses tiveram a coragem de ter aqui o primeiro ato de governo independente da coroa portuguesa. Na oportunidade em que homenageamos esses heróis, nós também pedimos bençãos para todos os líderes e para toda a população do estado para que, com fé e coragem, possam enfrentar os desafios”, disse Wellington.

Foto: Divulgação

O governador e comitiva também participaram de culto, na primeira Igreja Batista de Oeiras, e de missa em ação de graças na Catedral de Nossa Senhora da Vitória.

Para o prefeito de Oeiras, José Raimundo Sá (Zé Raimundo), “é preciso reviver esse momento para que, como bem disse o governador Wellington Dias, o nosso povo entenda e compreenda o que aconteceu lá atrás e que possamos manter-nos acolhidos e entusiasmados para as transformações da nossa sociedade”.

Foto: Divulgação

Ainda no municípios de Oeiras, haverá a condecoração de personalidades piauienses que têm contribuído para o desenvolvimento do estado, com a outorga da Ordem do Mérito Renascença. “Vamos homenagear também os heróis do presente, que elevam o nome da nossa gente”, disse Wellington.

Na oportunidade, o governador também inaugura as obras de reforma do Ambulatório de Análises Clínicas e do Centro de Fisioterapia do Hospital Regional Deolindo Couto.

Da Redação