Em novo boletim, hospital afirma que Jornalista permanece internado

O Hospital Unimed Primavera divulgou nesta segunda-feira (30) um novo boletim médico a respeito do estado do jornalista Egídio Brito. Egídio foi acometido por meningite, doença fatal, e deu entrada em estado grave neste domingo.

Segundo a nota divulgada pelo hospital, o jornalista permanece internado com total atenção do corpo clínico.

A nota diz ainda que a família do jornalista não autorizou a divulgação de informações a respeito do quadro clínico. Confira a nota completa abaixo:

Teresina, 30 de setembro de 2019

O Hospital Unimed Primavera informa que o jornalista EGÍDIO BRÁULIO DE BRITO continua internado neste hospital, tendo total atenção do corpo clínico.

Reitera, ainda, que a família não autorizou a divulgação acerca do quadro clínico do paciente.

Atenciosamente,

Rafael Ferreira Correia Lima

Diretor Clínico do Hospital Unimed Primavera

Rodrigo Antunes