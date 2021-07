Em nota, CNBB diz que pandemia é agravada pelas denúncias de corrupção

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota nesta sexta-feira (09) comentando e se posicionando sobre o atual momento que o Brasil enfrenta nem meio à pandemia de covid-19 e as recentes denúncias de corrupção envolvendo o Governo Federal na aquisição de vacinas. No documento, a CNBB diz que a perda de mais de 500 mil vidas é agravada pelas denúncias de prevaricação e corrupção.



A nota é assinada pelo presidente da entidade, Dom Walmor Oliveira de Azeredo, e pelos dois vice-presidentes – Dom Jaime Spengler (Arcebispo de Porto Alegre) e Dom Mário Antônio da Silva (Bispo de Roraima) – e pelo secretário-geral Dom Joel Portella Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro.



Foto: Divulgação/CNBB

Diz a nota: “Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque. Apoiamos e conclamamos as instituições da República para que, sob o olhar da sociedade civil, sem se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração, irrestrita e imparcial, de todas as denúncias, com consequências para quem quer que seja, em vista da imediata correção política e social dos descompassos”.

A CNBB finaliza afirmando que a sociedade democrática brasileira está atravessando um dos períodos mais desafiadores da sua história e a gravidade do momento exige de todos coragem, sensatez e pronta correção de rumos. “A CNBB levanta sua voz neste momento, mais uma vez, para defender vidas ameaçadas, direitos desrespeitados e para apoiar a restauração da justiça, fazendo valer a verdade”.

