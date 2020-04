Em mensagem de páscoa, Arcebispo de Teresina pede que população ore em casa

Em sua mensagem de páscoa, o Arcebispo Metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito admitiu que, por conta do cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), esta será uma Semana Santa diferente em relação aos anos anteriores, no entanto, pediu que a população aproveite as medidas de isolamento social para cultivar a prática de orações familiares e estreitar os laços de fé.



“O confinamento familiar também é uma oportunidade, irmãos e irmãs, de vivermos essa comunhão fraterna na família, com os parentes e amigos (...) vamos aproveitar esse momento para uma oração pessoal, para uma leitura bíblica e para uma celebração comunitária da família”, disse o Arcebispo.

(Foto: Divulgação/Ascom-Arquidiocese)

Como prevenção ao Covid-19, o poder público municipal suspendeu temporariamente a realização de cerimônias religiosas em templos da cidade. O Governo do Estado Também proibiu as viagens intermunicipais, tradicionais nesta época do ano, principalmente para as cidades de grande tradição católica, como Oeiras.

Se adaptando à nova realidade, a Arquidiocese de Teresina elaborou um material com orientações para realização de celebrações religiosas no ambiente doméstico até o domingo de páscoa. Além disso, a orientação é para que os fiéis permaneçam em casa e busquem meios alternativos para acompanhar as missas, como transmissões na televisão e internet.

“Se não sabemos o porque de tudo isso, vamos percebemos o para quê. Para pararmos um pouco e darmos mais atenção aos outros, escutarmos as pessoas, darmos mais atenção aos idosos e aos doentes, aos filhos e aos pais”, conclui Dom Jacinto.

Breno Cavalcante